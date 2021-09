El 30 Día de la Once en Albacete, marcado por el recuerdo de la vendedora asesinada en agosto

Momento de la intervención del alcalde, Emilio Sáez, en el acto de la Once en Albacete

El Ayuntamiento de Albacete ha respaldado el trabajo que realiza la Organización Nacional de Ciegos que hoy celebra el 30º Día de la ONCE con distintas actividades en el Recinto Ferial para poner en valor la actividad que realiza y generar un espacio de convivencia entre las personas afiliadas, trabajadoras, voluntarias y sus familiares.

Al mismo ha asistido el alcalde, Emilio Sáez, así como el vicealcalde, Vicente Casañ; la concejala de Atención a las Personas, Juani García -que además ha representado a la Diputación Provincial en calidad de responsable de Servicios Sociales-, y el concejal de Sostenibilidad, Julián Ramón, quienes han participado en el homenaje que se ha brindado a personas jubiladas y a las 13 personas afiliadas y un trabajador fallecidos a consecuencia del Covid, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El acto ha finalizado, asimismo, con un emotivo homenaje a Isabel de la Rosa Cózar, vendedora de la ONCE que fue asesinada el pasado mes de agosto. Tras la entrega de un ramo a sus familiares por parte del alcalde, el director de la ONCE en Albacete, Javier Álvaro, ha tenido palabras de elogio para Isabel, "si estuviese aquí, nos diría que fuésemos como lo fue ella, valientes, decididos y uno más, integrados con nuestra discapacidad".

El alcalde -que ha tenido palabras de recuerdo para Isabel "una persona afable, que se dejaba querer y que tiene el cariño de la ciudad"-, ha pedido a la sociedad todo el respaldo para la ONCE por la labor que realiza, "debemos poner a esta organización en el pedestal que le corresponde".

Emilio Sáez ha subrayado que la ONCE, con las 71.000 personas que integran su grupo social, es el cuarto grupo empresarial del país, que ha sabido hacer de la necesidad virtud y "aprovechar las herramientas que le ofrecía la sociedad para tener una capacidad de integración, de creación de empleo y de adaptación a todas las personas con discapacidad, no solo aquellas que tienen una deficiencia visual o son invidentes, que es ejemplo fuera de España".

Por eso, ha recalcado el alcalde, la ONCE "tiene y debe tener la complicidad de las administraciones y del tejido social", más aún en los momentos tan dramáticos como se han vivido a causa de esta pandemia, que impidió durante tres meses que las vendedoras y vendedores de la ONCE pudieran salir a la calle a comercializar sus cupones.

"Desde 1939 que empezó a comercializarse el cupón, jamás habíamos dejado de repartir ilusión, hasta que llegó este virus que nos atenaza", explicó durante este acto el director de la ONCE en Albacete, que no obstante agradeció que se hayan podido conservar los puestos de trabajo gracias al ERTE que hizo la organización, por lo que el 15 de junio de 2020 pudieron los vendedores salir a la calle de nuevo e, incluso, se hicieron nuevos contratos indefinidos en ese año tan complicado, ha dicho.

OFICINA DE ACCESIBILIDAD

El vicealcalde, Vicente Casañ, por su parte, ha tenido palabras de recuerdo para todas las personas fallecidas a consecuencia de la Covid y lanzó el compromiso del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete de mejorar la accesibilidad de la ciudad, también en materia cultural.

"Gracias a vosotros Albacete es más diversa, plural, europea, por eso os pedimos vuestra colaboración para seguir avanzando en esta materia", recalcó el vicealcalde, quien avanzó la creación en los próximos meses de una Oficina de Accesibilidad, donde la ciudadanía podrá comunicar aquellos aspectos en los que detecte problemas de accesibilidad.

Por su parte, Juani García, ha agradecido y reconocido todo el trabajo que realiza la ONCE y recalcó, en su condición de diputada de Servicios Sociales, que lleven sus servicios a los pueblos más recónditos de la provincia de Albacete, "gracias por echarnos una mano donde no podemos llegar", les ha dicho.

Tras las intervenciones, se ha pasado al reconocimiento de Juan Tomás Calero, José González, Dolores Benzo, Chema Sánchez y Emilio Luzón, trabajadores de la ONCE jubilados. Se ha aprovechado para entregar el premio a Leonor Cuesta, madre de David, un niño con discapacidad que está recibiendo los servicios de la ONCE, y que ha sido una de las ganadoras del concurso "La ONCE y yo".

A continuación, las personas que han asistido han disfrutado de la actuación del grupo de folklore Abuela Santa Ana y un taller de cuchillería ofrecido por la Asociación Provincial de Empresarios de la Cuchillería.

