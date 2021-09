La Policía tendrá que hacer jornadas extraordinarias en la "no Feria" de Albacete, pero hay polémica

En el decreto se señala que durante los meses de julio y agosto de 2021 se trabajó con previsiones de algunas actividades festivas y culturales para el periodo comprendido entre el 7 y el 19 de septiembre de 2021. Pero no fue hasta el viernes, 27 de agosto, cuando se confirmó la programación y lugar de los eventos que se van a realizar en la ciudad en esas fechas, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El texto recuerda que este año, como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la pandemia, no existirá una Feria de Albacete como tal, concentrada en el entorno del Recinto Ferial, sino que el Ayuntamiento de Albacete ha planteado un conjunto de actividades culturales y festivas, no sólo en la zona habitual de Feria, sino a lo largo de distintos puntos de la ciudad.

Así, se han programado eventos en la Plaza de los Depósitos del Sol (zona Carretas-Huerta de Marzo), Jefatura Provincial de Tráfico (zona Parque Lineal), Parque de los Cuentos (Cañicas-Imaginalia), Plaza Ramón Casas (zona Hospital General) y en el Parque Juan Pablo II (zona Hospital Perpetuo Socorro). Asimismo, se van a realizar tres conciertos en el Estadio Municipal José Copete.

Más zonas

Esta circunstancia, apunta el decreto, genera un incremento de zonas a cubrir por la Policía Local, no solamente por el evento cultural y festivo en cuestión, sino también por las conductas incívicas y contrarias a la normativa COVID-19 que puedan darse en el entorno de dichas actividades. Esta programación requiere la presencia efectiva de miembros de la Policía Local para garantizar la seguridad y controlar la correcta aplicación de la legislación, y en especial, de las medidas de protección frente a la COVID-19, evitando un riesgo grave para la seguridad y salubridad de los ciudadanos y ciudadanas.

Además, dado que en estos días de actividades culturales y festivas se ha planificado una ausencia casi total de locales hosteleros en el Recinto Ferial y su entorno -restaurantes y locales de copas- a consecuencia de la pandemia, se prevé una mayor afluencia de personas a otros locales de ocio a lo largo de la ciudad, preferentemente en las zonas del Centro y del Campus Universitario.

Hay que señalar que en la actualidad, este servicio público, que debe prestar la Policía Local las 24 horas al día durante los 365 días del año, está condicionado por lo establecido en el Acuerdo Marco del Ayuntamiento del Albacete, que en su anexo dedicado a la Policía Local recoge una distribución de los efectivos por un sistema de turnos, que limita la prestación de servicios ordinarios durante el turno de noche a una semana de cada ocho; los fines de semana, a un máximo de 14, y los días festivos, a seis.

Además, esta regulación de los turnos de trabajo de la Policía Local no discrimina las mañanas, las tardes y las noches de cualquier día del año de lunes a domingo, por lo que no tiene en cuenta que no concurren las mismas necesidades una mañana, una tarde o una noche de un día normal cualquiera frente a un día de Feria.

Es decir, que con el vigente Acuerdo Marco no es posible cubrir las necesidades que se producen ante los eventos a celebrar y la previsible afluencia de ciudadanos y ciudadanas a determinadas zonas con establecimientos de ocio, ya que fija que el número máximo de fines de semana a trabajar por cada agente es de 14 al año, excluyendo a los agentes de segunda actividad que no realizan ningún fin de semana.

Turnos

Ante esta situación, para paliar las carencias que genera el actual sistema de distribución de turnos y para dar cobertura a las necesidades de seguridad que la ciudad requiere, en su momento se diseñó un sistema complementario de jornadas extraordinarias de carácter voluntario, con el cual se ha venido dando respuesta parcial a una situación estructural, y que no es otra que la necesidad de contar con más agentes de la Policía Local en fines de semana y en períodos de mayor actividad en la ciudad, como es la Feria de Albacete.

Este diseño de jornadas extraordinarias de carácter voluntario para cubrir necesidades ordinarias, reales y acreditadas deja en manos de los propios agentes que se quieran o no prestar.

Sin embargo, y según relata el decreto firmado este sábado, esta situación se ha alterado de manera abrupta para el presente año, al haber concurrido dos circunstancias extraordinarias e imprevisibles. Por un lado, una parte de los agentes de la Policía Local han dejado de ofrecerse para la realización de las jornadas extraordinarias voluntarias como consecuencia de un conflicto laboral surgido en el ámbito de la negociación de la propuesta para este 2021. Y por otro lado, la imprevisibilidad sobre si iba o no a celebrarse la Feria de Albacete como consecuencia de la cambiante evolución de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.

Desde el Ayuntamiento de Albacete, durante este año, se han realizado diversos intentos para llegar a una solución pactada a esta situación de ausencia de voluntarios para llevar a cabo servicios extraordinarios. De hecho, entre enero y febrero, se plantearon hasta tres propuestas distintas de jornadas extraordinarias, a través de sendos informes conjuntos de los Servicios de Seguridad y Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales, sin que fueran aceptadas.

Pero además, en un último intento de llegar a una solución negociada, con fechas 2 y 3 de septiembre de 2021, se han celebrado sendas reuniones con todos los representantes de los trabajadores en la Mesa General de Negociación, en la que se han ofertado de forma concreta y específica las necesidades de jornadas extraordinarias conforme al Acuerdo Marco. La propuesta ha sido de 600 jornadas extraordinarias de acuerdo con el siguiente reparto: 520 jornadas para los días con actividades festivas y culturales, es decir, del 7 al 19 de septiembre, y de 80 jornadas para el resto del año. Esta oferta tampoco ha sido aceptada.

Situación excepcional

Ante esta situación urgente y excepcional, el alcalde de Albacete, siguiendo el informe elaborado por el Servicio de Seguridad del Ayuntamiento, ha decretado el refuerzo de los turnos de trabajo de la Policía Local, desde el día 7 de septiembre hasta el día 19 de septiembre de 2021, mediante el nombramiento de las jornadas extraordinarias estrictamente necesarias e imprescindibles dado su carácter obligatorio. Estas jornadas extraordinarias se prestarán principalmente en el turno de noche, de lunes a viernes, y durante todo el fin de semana.

Estas jornadas se regirán en cuanto a su duración, compensación económica y diferenciación entre agentes de servicio ordinario y agentes en segunda actividad en virtud de lo establecido en el Acuerdo Marco, distribuyéndose de manera proporcional, equitativa y rotativa en función de las necesidades entre el 7 y el 19 de septiembre de 2021.

Críticas del SPL

El Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha (SPL CLM) ha instado al alcalde de Albacete, Emilio Sáez, a anular el decreto que "obliga" a los policías locales de su ciudad a realizar servicios extraordinarios con motivo de las actividades festivas y culturales a celebrar entre el 7 y el 19 de septiembre.

En un comunicado, y tras haber firmado este sábado el alcalde dicho decreto, el sindicato ha pedido al alcalde que forma "urgente e inaplazable deje de esconderse y dé la cara".

Le solicitan que anule el decreto y que se siente con la representación sindical desde esta misma tarde para buscar "una solución consensuada" y "no se levante hasta no encontrar el acuerdo, que garantice la seguridad de la ciudad, respetando los derechos laborales de los trabajadores".

Desde el SPL-CLM han trasladado "la indignación" de la plantilla, que, según asegura, sigue sin entender todavía las razones por las que el alcalde ha firmado finalmente el decreto con el que "les amenazó a principios de esta semana", cuando este viernes -explican- la concejal de Seguridad "rechazó" el ofrecimiento de los agentes de realizar los servicios extraordinarios "de forma voluntaria", como se trasladó por escrito la misma mañana.

Según el Sindicato Profesional de Policías Locales de la región, la plantilla de Albacete "está indignada" porque además el alcalde "miente" en las motivaciones del decreto y "quiere poner en entredicho la predisposición de la plantilla, haciéndoles responsables a los policías de esta situación, cuando sabe perfectamente que existen recursos suficientes para resolver esta situación, sin necesidad de decreto, como ha sucedido todas las Ferias desde hace años".

