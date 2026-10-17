Sergio Gutiérrez defiende a los diputados y senadores del PSOE: "Hemos dado el do de pecho" por Castilla-La Mancha

Sergio Gutiérrez, diputado nacional por Toledo y secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, ha reivindicado este sábado que los parlamentarios socialistas de la región han dado "el do de pecho" para "defender los intereses específicos" de la comunidad autónoma en el Congreso y el Senado.

Lo ha hecho antes de participar en el Comité Federal que el PSOE celebra en Fuenlabrada (Madrid), en el arranque de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Una cita a la que Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y líder de los socialistas castellanomanchegos, no ha acudido al considerar que es "una reunión de trámite en la que solo se ratifican listas sin posibilidad de intervención", según fuentes de su entorno.

Sergio Gutiérrez, que en esta ocasión el segundo puesto de la lista del PSOE al Congreso en la provincia de Toledo —por detrás de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón— ha valorado la defensa de cuestiones culturales, las ayudas para los damnificados por las danas y los incendios, la posición de Castilla-La Mancha sobre el trasvase Tajo-Segura y el debate sobre la financiación autonómica como ejemplos de esa labor parlamentaria.

"Cuando se trata de Castilla-La Mancha, el PSOE, en la institución en la que estemos, los diputados, los senadores, el Gobierno regional, estamos y damos el do de pecho, estamos al pie del cañón", ha insistido.

Gutiérrez ha situado estas reivindicaciones en el contexto de la campaña electoral, que, a su juicio, no debe limitarse a la elección entre políticas de progreso o de recortes en el ámbito nacional. También debe servir para debatir sobre los intereses particulares de Castilla-La Mancha y su defensa en las Cortes Generales.

"Tenemos que iniciar esta precampaña con la mejor de las intenciones en Castilla-La Mancha: hacer una campaña limpia, en positivo, desde la moderación y desde las razones", ha señalado.

Financiación autonómica

La reivindicación de Gutiérrez sobre la defensa de los intereses regionales llega después de las discrepancias entre el Gobierno de Emiliano García-Page y la dirección federal del PSOE por el nuevo modelo de financiación autonómica pactado por Pedro Sánchez con ERC.

Desde Castilla-La Mancha se había prometido dar la batalla interna para impedir que la propuesta saliera adelante en el Congreso. Incluso se llegó a plantear la posibilidad de que los diputados y senadores socialistas votaran en conciencia si el modelo se sometía a votación.

Sin embargo, la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre ha dejado la reforma de la financiación autonómica en un segundo plano y, por el momento, fuera de la agenda inmediata del Congreso.

El PP castellanomanchego ha utilizado estas discrepancias para cuestionar la actuación de los parlamentarios socialistas de la región, especialmente la de Gutiérrez, al que acusa de mantener un discurso crítico con Sánchez mientras respalda decisiones de la dirección nacional en votaciones parlamentarias tan espinosas como la de la amnistía.