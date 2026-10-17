El PP ve un "teatro" la ausencia de Page del Comité Federal del PSOE: "Son lo mismo cuando llega la hora de votar"

El PP de Castilla-La Mancha ha aprovechado la ausencia de Emiliano García-Page del Comité Federal del PSOE, celebrado este sábado en Fuenlabrada (Madrid), para acusar al presidente autonómico de mantener un enfrentamiento fingido con Pedro Sánchez mientras negocia con la dirección nacional las candidaturas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La portavoz regional de los populares, Alejandra Hernández, ha asegurado que Page "no acude hoy al Comité Federal del PSOE porque ya lo tiene todo pactado con Pedro Sánchez y ahora necesita seguir representando su teatro para engañar a los castellanomanchegos".

Hernández sostiene que el líder socialista castellanomanchego ha negociado las listas electorales con Ferraz, ha conseguido situar a dirigentes de su confianza en las candidaturas y ahora pretende aparentar una distancia política que, a juicio del PP, no existe.

"Page ha negociado con Sánchez las candidaturas electorales, ha conseguido colocar a sus dirigentes en las listas y ha aceptado que sus candidatos concurran bajo las siglas de Pedro Sánchez. Y ahora pretende hacernos creer que no va al Comité Federal porque está enfadado", ha afirmado.

La dirigente popular ha cuestionado así los motivos de la ausencia de Page en una reunión que ha servido para ratificar las listas del PSOE a las elecciones generales y en la que no estaba previsto un turno de intervenciones para los dirigentes del partido.

Fuentes del entorno del presidente castellanomanchego han explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que se trata de "una reunión de trámite" en la que solo se ratifican candidaturas, sin posibilidad de intervenir. Por ese motivo, Page "ha preferido que vayan quienes van a ser candidatos".

El PP ve "hipocresía"

La portavoz popular ha insistido en que la actitud del presidente autonómico responde a la necesidad de preservar su imagen en Castilla-La Mancha, donde mantiene un discurso crítico con algunas decisiones del Gobierno central.

"Page necesita que los castellanomanchegos crean que está enfrentado a Sánchez, pero sus decisiones políticas demuestran exactamente lo contrario", ha señalado Hernández, que considera que los candidatos socialistas de la región harán campaña para que el actual presidente del Gobierno continúe en la Moncloa.

"Page no quiere salir en la fotografía con Sánchez, pero sí quiere que sus diputados salgan elegidos para mantenerlo en el Gobierno. Esa es la verdadera hipocresía política del presidente de Castilla-La Mancha", ha denunciado.

La portavoz del PP ha insistido en que los socialistas castellanomanchegos mantienen una contradicción entre sus críticas públicas al presidente del Gobierno y el respaldo parlamentario que, según denuncia, le prestan sus diputados.

"Critica a Sánchez cuando tiene un micrófono delante, pero sus diputados lo sostienen con sus votos. Ahora vuelve a hacer lo mismo, aparenta distancia mientras su partido trabaja para que Sánchez siga gobernando" ha asegurado.

Por ello, Hernández ha advertido de que "votar al PSOE de Page en las próximas elecciones generales es votar para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno".

"Page puede esconderse del Comité Federal, puede evitar las fotografías y puede seguir criticando a Sánchez, pero no puede esconder la realidad: sus candidatos piden el voto para Sánchez y sus diputados quieren mantenerlo en la Moncloa. Page y Sánchez son lo mismo cuando llega la hora de votar", ha concluido.