Page dedica el día de la Fiesta Nacional a Ceuta y reivindica que se puede ser español "sin ir en contra de nadie"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido uno de los nombres propios de la celebración del Día de la Hispanidad en Madrid. El barón castellanomanchego ha vuelto a marcar distancias con la dirección federal de su partido dedicando el 12 de octubre a Ceuta, fundiéndose en un abrazo con su presidente José Manuel Vivas y reivindicado sin complejos el sentimiento de sentirse español "sin ir en contra de nadie".

Desde que ha puesto un pie en Madrid, Page ha marcado perfil propio acordándose de la ciudad autónoma y dedicándole de "manera muy especial" la celebración nacional.

"Creo sinceramente que es una forma amable de que Ceuta y también Melilla se sientan, no solo españolas, que lo son, sino que se sientan queridas por el pueblo", ha reflexionado Page, quien ya avanzaba su deseo de "dar un abrazo a Vivas y, por supuesto, ofrecerle todo el apoyo de Castilla-La Mancha, que yo creo que, en mi tierra, en la nuestra, es prácticamente unánime".

Page junto a Juan Jesús Vivas y varios presidentes autonómicos del PP este lunes en la celebración del 12 de octubre. E.E. CLM

Esa imagen se reproducía poco después, en la tribuna de autoridades. En una estampa muy alejada del enfrentamiento constante que en estos tiempos guía la política nacional, el presidente castellanomanchego ha saludado amistosamente al representante ceutí y ha departido de manera distendida con él y con otros presidentes 'populares' como el melillense Juan José Imbroda, la balear Marga Prohens, el aragonés Jorge Azcón, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco o el gallego Alfonso Rueda

En su intervención ante los periodistas, Page también ha señalado la Fiesta Nacional como "un día de reafirmación positiva", que demuestra que "se puede ser español sin serlo contra nadie".

En el centro de este sentimiento, el político toledano ha situado "creer en la Constitución Española" y ha confiado en que dentro de dos años, cuando se cumplan los 50 años de la aprobación de la Carta Magna, "España celebre a pleno pulmón" este aniversario.

"No ha habido nunca 50 años mejores en la historia de España y compartida además por todos, con problemas sin ellos, pero finalmente la España de hoy es la España con la que soñaron generaciones enteras", ha valorado.

Page tampoco ha rehuido preguntas sobre la actualidad política como una hipotética aprobación de la reforma de la financiación autonómica en la Diputación Permanente que ha considerado como un "atraco".

Uno de los más solicitados en la recepción

Una vez que el desfile militar y el homenaje a la Bandera han concluido, los invitados se han dirigido a la recepción que ha ofrecido el Rey Felipe VI en el Palacio Real.

Allí, el castellanomanchego ha sido uno de los políticos más demandados por los periodistas y en torno a él se han formado los corrillos más numerosos.

En esas conversaciones con los profesionales de la información, el barón castellanomanchego ha considerado que Pedro Sánchez no tenía otra opción que ir a elecciones una vez que el Congreso le había tumbado los 'decretos Maricarmen' y ha reconocido que por el momento nadie de su partido le ha invitado para tomar parte en actos de campaña.

En este sentido, Page no se ha mostrado sorprendido dadas las grandes diferencias que ahora mismo le separan del líder nacional, hasta el punto de no haber sido informado de la visita de Sánchez al municipio de Noblejas (Toledo) el pasado 25 de septiembre, como ha recordado.

En esa cuenta atrás hasta el 29-N, el PSOE tiene por delante una semana en la que quedarán definidas las listas al Congreso y el Senado, y en las que ha dado por hecho que estará incluida la ministra Milagros Tolón en la papeleta a la Cámara Baja por Toledo. La posición que ocupará tanto Tolón como el resto de candidatos quedará fijada de manera definitiva en un Comité Federal que se celebrará el próximo sábado 17 de octubre y al que ha confirmado que no asistirá.

No desvela su futuro

En clave autonómica, Page también ha sido cuestionado sobre si tiene decidido presentarse a las elecciones autonómicas del mayo de 2027 para optar al que sería su cuarto mandato al frente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Como viene repitiendo en los últimos meses, ha admitido que todavía no tiene una decisión tomada y que será su familia lo que más pese en su decisión final.

Más allá de lo que considere, que como ha vuelto a reiterar depende solo y exclusivamente de cuestiones personales, ha hablado a los periodistas de sondeos internos que colocan a su partido en posición de obtener más diputados en las Cortes regionales que PP y Vox, y por tanto volver a gobernar Castilla-La Mancha por mayoría absoluta.