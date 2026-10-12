Page considera un "atraco" que la financiación se apruebe en la Diputación Permanente y cree que Sánchez no dará el paso

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confiado en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no utilice la Comisión Permanente del Gobierno para perpetrar lo que ha tachado como un "atraco", aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica pactado por ERC.

Cuestionado por los periodistas a su llegada a los actos por la festividad del Día de la Hispanidad en Madrid, el regidor autonómico castellanomanchego ha vuelto a mostrar su hachazo frontal a la propuesta aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera con los únicos apoyos territoriales de Canarias y Cataluña. "Sería un hachazo directo al principio de igualdad", ha certificado.

A la hora de argumentar los motivos por lo que cree que Sánchez no utilizará el órgano interino del Congreso de los Diputados para sacar adelante esta normativa, que todavía no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, ha señalado que sería "lo más contraproducente para los mensajes de campaña" del PSOE.

"A estas alturas resulta evidente que algo que destroza la igualdad entre los españoles no lo puede defender alguien que se considera de izquierdas. No es el mejor momento, y para esta financiación, no es el momento bueno", ha zanjado.

Recuerdo a Ceuta

Por otra parte, Page no ha pasado por alto la situación que vive Ceuta y ha querido dedicar "de manera muy especial" el Día de la Fiesta Nacional a las dos ciudades autónomas.

“Creo sinceramente que es una forma amable de que Ceuta y también Melilla se sientan, no solo españolas, que lo son, sino que se sientan queridas por el pueblo”, ha señalado.

A este respecto ha avanzado su deseo de "dar un abrazo a Vivas", presidente de la Ciudad Autónoma para "ofrecerle todo el apoyo de Castilla-La Mancha, que yo creo que, en mi tierra, en la nuestra, es prácticamente unánime".

Instantes después, ya en la zona reservada para los dirigentes autonómicos, Page se ha acercado al dirigente ceutí para saludarlo y ha mantenido con él una conversación amistosa de la que también han tomado parte otros presidentes autonómicos 'populares' como Marga Prohens de Baleares, Jorge Azcón de Aragón, Alfonso Fernández Mañueco de Castilla y León, o Juan José Imbroda, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Por último, Page se ha referido a este 12 de octubre como un "día de reafirmación positiva" que demuestra que "se puede ser español sin serlo contra nadie".

Por eso, ha sostenido que "si algo significa ser español es creer en la Constitución" y ha confiado en que dentro de dos años "España celebre a pleno pulmón" el 50º aniversario de la Carta Magna.