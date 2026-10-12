Paco Núñez este lunes en la celebración del 12 de octubre en la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo. PP CLM

Núñez acusa a Page y al PSOE de "traicionar" a Castilla-La Mancha por "pedir el voto para Pedro Sánchez"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado al presidente regional Emiliano García-Page y al PSOE de “traicionar a Castilla-La Mancha” por "pedir el voto para Pedro Sánchez" cuando, bajo su punto de vista, han compartido públicamente que sus medidas como presidente del Gobierno "perjudican los intereses de nuestra región".

Durante los actos celebrados en la Comandancia de la Guardia Civil en Toledo por el 12 de octubre, se ha preguntado: "Si están denunciando públicamente que Pedro Sánchez perjudica los intereses de Castilla-La Mancha con las medidas que está aprobando en la Comisión Permanente, ¿qué hacen trabajando Emiliano García-Page y todos los socialistas de Castilla-La Mancha para que Sánchez siga siendo el presidente del Gobierno?".

Para Núñez, no hay “mayor traición” que, "a sabiendas, perjudicar los intereses de tu tierra", por lo que ha insistido en que Page y los socialistas castellanomanchegos "no pueden criticar las decisiones del presidente del Gobierno mientras piden el voto para él, hacen campaña en su favor y anuncian que van a apoyarlo".

“Están traicionando a Castilla-La Mancha porque, sabiendo y denunciando que Pedro Sánchez perjudica a la región, están pidiendo el voto para Pedro Sánchez, haciendo campaña para Pedro Sánchez y han anunciado que van a votar a Pedro Sánchez”, ha reiterado.

En este punto, el líder de los 'populares' castellanomanchegos ha advertido de que quienes quieren que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno, "no pueden criticarlo o, al menos, no pueden seguir engañando al conjunto de la ciudadanía", al tiempo que ha afirmado que el Partido Popular no va a permitir esta situación.

Por el contrario, Núñez ha reiterado que el PP seguirá trabajando para que España cuente con un nuevo Gobierno "con total rotundidad, con total ilusión porque a España vuelva un gobierno sensato, un gobierno con sentido común, un gobierno que quiera y que ame a España tal y como es y un gobierno que trabaje por España".

Felicitación a la Guardia Civil

Por otra parte, el político 'popular' ha aprovechado para felicitar a todos los españoles y, de manera especial, a los agentes de la Guardia Civil que prestan servicio en Castilla-La Mancha, a quienes ha agradecido su trabajo “en defensa del conjunto de los castellanomanchegos y en defensa de la ley”.

Núñez ha terminado su alocución señalando que el Día de la Fiesta Nacional es una jornada para sentirse orgullosos de España y celebrar lo que une a los españoles, pero también para reivindicar y seguir trabajando por el país.

"La mejor forma de celebrar la fiesta nacional, la mejor forma de celebrar el día de España es trabajar por el conjunto de los españoles y hacerlo con honestidad, hacerlo con honradez", ha sentenciado.