Varios pueblos de Castilla-La Mancha tendrán un macropuente del Pilar con cuatro días festivos: consulta la lista

Muchos ven en el próximo festivo nacional del 12 de octubre una gran oportunidad para disfrutar de unas pequeñas vacaciones al caer este en lunes. En Castilla-La Mancha, cuatro municipios disfrutarán de un descanso aún más prolongado gracias a su propio calendario laboral.

El próximo lunes, Día de la Virgen del Pilar —patrona de la Guardia Civil, es festivo en toda España al celebrarse la Fiesta Nacional, siendo un día no laborable en todas las comunidades y ciudades autónomas sin excepción.

Con la resaca emocional de los desfiles militares que se desarrollarán en todo el país, los vecinos de tres localidades toledanas y una albaceteña alargarán su puente de octubre al coincidir su festivo local justo después del Día de la Hispanidad.

Los cuatro municipios con "macropuente"

La Herrera (Albacete) : sus dos festivos locales son el 15 de mayo y el 13 de octubre.

: sus dos festivos locales son el 15 de mayo y el 13 de octubre. Los Alares (Toledo) : esta pedanía cuenta entre sus días no laborables de carácter local con el 14 de agosto y el 13 de octubre.

: esta pedanía cuenta entre sus días no laborables de carácter local con el 14 de agosto y el 13 de octubre. Pulgar (Toledo) : la localidad toledana de 1.600 habitantes fijó como fiesta local el 13 de octubre con motivo de sus fiestas en honor a la Virgen del Pilar.

: la localidad toledana de 1.600 habitantes fijó como fiesta local el 13 de octubre con motivo de sus fiestas en honor a la Virgen del Pilar. Robledo del Buey (Toledo): también celebran el Día del Pilar y el Ayuntamiento marcó el 13 de octubre como uno de sus dos festivos locales.

En el mes de noviembre, Castilla-La Mancha volverá a disfrutar de otro puente con motivo del Día de Todos los Santos. La región es una de las nueve comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Navarra) que al coincidir el 1 de noviembre en domingo, trasladó el festivo al lunes día 2.

Los dos días no laborables de Castilla-La Mancha para lo que resta de 2026 son el martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Navidad).