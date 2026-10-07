Page exhibe sello propio en la precampaña del 29-N y avisa de que defenderá a Castilla-La Mancha "esté quien esté"

Emiliano García-Page vuelve a marcar distancias con el PSOE de Pedro Sánchez en plena precampaña electoral. El presidente de Castilla-La Mancha ha aprovechado este miércoles la inauguración de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) en Toledo para reivindicar su propio espacio político y situar los intereses de la región por encima de cualquier otra consideración.

Page ya dejó claro el lunes, poco después de conocerse el adelanto electoral, que todavía no se había planteado su participará o no en la campaña previa a los comicios del 29 de noviembre, pero ya estableció claramente una línea roja para hacerlo sí así se lo solicitan: "Lo que no me van a poder pedir nunca es que renuncie a mis ideas, a mis proyectos, a mis argumentos y a mis postulados".

"Yo no los dejo aparcados porque haya campaña electoral", añadió.

Dos días después, el presidente castellanomanchego ha profundizado en esa idea y ha explicado: "Quiero aprovechar estos tiempos de pre y campaña electoral fundamentalmente para dedicarme a dejarle claro a todos los que concursen en el circuito electoral cuáles son los grandes retos de esta tierra, que es lo que el presidente de esta tierra espera para la siguiente etapa, este quién esté".

Y ha enumerado sus prioridades: "Agua, sanidad pública, educación pública, valores ambientales y, sobre todo, más cotas de igualdad y de cohesión en un país como el que tenemos".

Otro dardo a Sánchez

Page también ha aprovechado su intervención en Farcama para pronunciarse sobre Carles Puigdemont, un día después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la ley de amnistía a la malversación vinculada al proceso independentista y de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejara sin efecto la orden nacional de detención contra el expresidente catalán.

El presidente castellanomanchego ha reclamado a Puigdemont, al que se ha referido como "fugado retornado", que "pierda toda esperanza de hacernos sentir humillados a los españoles y a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña".

Pero la frase más política de su intervención ha llegado inmediatamente después. "Solo puede terminar humillando a aquellos que firmaron el contrato de compraventa en que consistió la amnistía", ha afirmado.

Page no ha mencionado en ningún momento a Pedro Sánchez, pero la referencia al "contrato de compraventa" conecta directamente con una de sus críticas habituales a la negociación de la amnistía y los acuerdos del Gobierno con el independentismo.

"La inmensa mayoría de los españoles no la hemos aceptado moralmente y, por tanto, no nos vamos a dejar llevar por ningún tipo de mercadeo", ha añadido el dirigente castellanomanchego.

El presidente regional ha realizado estas declaraciones al hilo de una reflexión sobre los 45 años de Farcama y el próximo 50 aniversario de la Constitución española, cuya celebración ha reclamado preparar desde ahora.

"Es bueno que este país tenga a gente que se encargue de preparar los 50 años de la Constitución española, no sea que, entre dimes y diretes, nadie caiga en la cuenta de que, dentro de nada, y hay que empezarlo a preparar desde ya, hay que celebrar por todo lo grande la Constitución española", ha señalado.

Y ha vuelto a introducir a Puigdemont en su discurso: "Estoy seguro de que no todo el mundo la va a celebrar. Sin duda, por ejemplo, el fugado retornado, es seguro".