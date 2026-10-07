Núñez se ve presidente sin Vox: "Estamos más cerca de sacar un voto más que Page que de la mayoría absoluta del PSOE"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha mostrado confiado en poder llegar a la presidencia en solitario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tras las elecciones del 23 de mayo 2027. A menos de ocho meses de esa cita electoral, el líder 'popular' no solo se ha referido a las sensaciones que palpa en la calle sino que ha hablado de sondeos que atisban la posibilidad de que sea el candidato más votado y con ello pueda formar gobierno incluso sin incorporar a consejeros de Vox.

"Las encuestas que tenemos nos dicen que estamos más cerca de sacar un voto más que Page que de la mayoría absoluta del PSOE", ha asegurado durante una entrevista en el programa 'Castilla-La Mancha Hoy' de Radio Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha insistido en que sus sondeos demoscópicos ya no solo apuntan a un "cambio de gobierno" en suma con Vox sino que se encaminan a que "el PP tenga más votos que el PSOE".

De darse esta posibilidad, el presidente regional del PP ha recordado que se le podría abrir la posibilidad de gobernar en solitario sin necesidad de llegar a un acuerdo con el partido de Santiago Abascal.

"Según nuestro estatuto de autonomía, en Castilla-La Mancha no hay posibilidad de que se produzca una repetición electoral por lo que si los partidos que quedan en segundo y tercer lugar no se entienden, el ganador podría formar gobierno", ha señalado.

Núñez ha puesto a modo de ejemplo lo que ocurrió en las elecciones de 2015 cuando el PSOE de Page llegó al Palacio de Fuensalida en minoría. En aquellos comicios, el PP fue la fuerza política más votada al lograr 16 diputados por los 15 que obtuvieron los socialistas pero en la investidura, el apoyo de los dos parlamentarios que había obtenido Podemos a Page decantaron la balanza.

Esa votación abrió un periodo de dos años de gobierno socialista en minoría hasta que el rechazo de los dos diputados morados a los presupuestos regionales obligó a Page a negociar su entrada en el Gabinete.

En cualquier caso y dejando claro que su objetivo es "ganar" las elecciones, el presidente del PP ha afirmado que no le preocupa tener que sentarse a negociar con Vox, partido con el que en la última legislatura ha llegado a acuerdos para dirigir ayuntamiento y diputaciones, y con el que "hemos hecho un gran esfuerzo para entendernos".

Dudas de Page

El líder regional de los 'populares' también ha reconocido su preocupación por las dudas exhibidas por el actual presidente autonómico, Emiliano García-Page, respecto a si volverá a repetir o no como candidato a la presidencia de la Junta.

Núñez ha señalado que incluso le provoca "cierta vergüenza" que Page "diga que no tiene proyecto, ilusión ni ambición por dirigir Castilla-La Mancha".

Frente a esas dudas, que el barón socialista siempre ha circunscrito a cuestiones personales, el responsable del principal partido de la oposición le ha emplazado a que sea candidato y que así "rinda cuentas de la nefasta gestión que ha llevado a cabo en los últimos años".

Por contra, ha espantado cualquier atisbo de duda sobre su candidatura. "Aquí solo dudaba el PSOE de que yo fuera a ser candidato. Pregúntese por qué", ha finalizado Núñez.