El Debate sobre el Estado de la Región de Castilla-La Mancha se aplazará a después de las elecciones generales

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado a las Cortes regionales trasladar la celebración del Debate sobre el Estado de la Región, fijado inicialmente para los próximos 15 y 16 de octubre, a después de las elecciones generales.

Así lo ha confirmado la consejera portavoz, Esther Padilla, quien ha asegurado que la fecha propuesta al parlamento autonómico es la de los días 10 y 11 de diciembre, una vez que el proceso electoral haya culminado.

Fuentes del parlamento autonómico han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que esta cuestión será debatida este jueves en la reunión de la Mesa de las Cortes, órgano competente del que dependen las decisiones sobre la fijación de los debates y en el que el PSOE ostenta la mayoría, por lo que no se esperan sorpresas.

Entre los motivos que han llevado al Ejecutivo a plantear este cambio, la consejera ha señalado la necesidad de que esta cita "se centre en Castilla-La Mancha, en sus servicios públicos, en sus necesidades" y "en los próximos proyectos que se afrontarán"

Además, ha defendido que esta cita se desarrolle "con el tiempo y la atención que requiere la rendición de cuentas" que lleva a cabo el Gobierno autonómico ante el parlamento en esta cita anual.

Cuando el pasado 30 de septiembre, Emiliano García-Page anunciaba la fijación de fechas, también avanzaba que sería el Debate "con más iniciativas y propuestas de los últimos 40 años".

En este sentido, también desvelaba que durante su intervención iba a plantear "un objetivo a diez años vista", algo que contrasta con la tónica habitual de inestabilidad y cortoplacismo que condicionan la política nacional.

Esta declaración se interpretó como especialmente significativa dado que Page todavía no ha confirmado si se presentará a la reelección en las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

El PSOE lo ve "lógico"

Desde el PSOE, su secretario de Acción Electoral y Comunicación Interna, Miguel Zamora, ha considerado este aplazamiento como "lógico" ante una "causa tan sobrevenida" como la convocatoria de elecciones generales.

En una rueda de prensa celebrada en la sede socialista, Zamora ha defendido la petición del Gobierno a las Cortes para que "los temas regionales puedan debatirse y puedan confrontarse en un contexto puramente para hablar de lo que le interesa y de lo que le preocupa a Castilla-La Mancha".

Del mismo modo, ha recordado cómo en 2023 se produjo un precedente en Castilla y León. En aquel momento, Alfonso Fernández Mañueco tomó una decisión similar "con el consenso de todos los partidos" representados en el parlamento castellanoleonés ante la convocatoria de elecciones generales anticipadas.