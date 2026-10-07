Riada en Madrigueras (Albacete). Cuenta de Facebook 'El Tiempo en Santa María de los Llanos y comarca'

Castilla-La Mancha desactiva el Meteocam después de seis días y 646 incidencias por el temporal de lluvia y tormentas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado a las 8:00 horas de este miércoles el Plan Específico ante el Riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que permanecía activo desde el pasado jueves ante el episodio de lluvias y tormentas que ha afectado a la región.

La Dirección del Plan ha acordado levantar el dispositivo al no existir previsión de nuevos avisos por lluvias y tormentas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Castilla-La Mancha y ante la progresiva resolución de los incidentes registrados durante los últimos días.

Durante las casi seis jornadas en las que ha permanecido activado, el Servicio de Emergencias 112 ha contabilizado un total de 646 incidentes relacionados con las intensas precipitaciones y tormentas. Albacete, con 208, y Toledo, con 179, han sido las provincias que más sucesos han registrado, seguidas de Ciudad Real, con 155; Cuenca, con 69, y Guadalajara, con 35.

El Plan fue activado el pasado jueves 1 de octubre a las 13:00 horas en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara ante las previsiones desfavorables de Aemet. Al día siguiente, el dispositivo se amplió a Ciudad Real y Toledo al extenderse los fenómenos tormentosos a estas dos provincias.

Albacete, situación de emergencia

La evolución de las precipitaciones obligó a elevar el nivel de respuesta en Albacete. El viernes 2 de octubre, a las 22:15 horas, el Meteocam pasó a Fase de Emergencia —Situación Operativa 1— en esta provincia para activar recursos destinados a las labores de recuperación en Madrigueras.

Esta situación se mantuvo hasta el lunes 5 de octubre, cuando a las 20:30 horas el Plan volvió a Fase de Alerta —Situación Operativa 0— en Albacete.

La localidad de Madrigueras fue el punto más afectado por el temporal, con 182 incidentes comunicados al 112, la cifra más elevada de toda Castilla-La Mancha. Una tormenta anclada en las inmediaciones del municipio provocó fuertes precipitaciones y la inundación de buena parte de la localidad.

La riada dejó además una mujer de edad avanzada fallecida en su domicilio. Tras el episodio, los servicios de emergencia y el Ayuntamiento centraron sus esfuerzos en las labores de limpieza y recuperación de las zonas afectadas.

Inundaciones, cortes de suministro...

Por días, el viernes 2 de octubre fue el que concentró el mayor número de incidentes, especialmente en la provincia de Albacete, coincidiendo con el episodio de lluvias que afectó a Madrigueras y con la posterior elevación del nivel del Meteocam.

La mayoría de los avisos atendidos por la Sala de Coordinación del 112 estuvieron relacionados con inundaciones en espacios abiertos y cerrados, obstáculos en la calzada y cortes del suministro eléctrico y de telefonía provocados por la caída de cables.

Además de Madrigueras, otras localidades han acumulado un número significativo de incidencias. Quintanar de la Orden registró 48; Miguelturra, 36; Manzanares, 31; Talavera de la Reina, 29; Tomelloso, 18; Illescas, 14; Castillo de Garcimuñoz, 13; Ciudad Real, 12; y Alcázar de San Juan, 10.

El episodio meteorológico también provocó durante la noche del jueves el corte de la autovía A-3 a su paso por la provincia de Cuenca debido a las balsas de agua formadas por las intensas lluvias.

Incidencias en Toledo

La provincia de Toledo ha sido la segunda más afectada por número de incidentes, con un total de 179 avisos registrados por el Servicio de Emergencias 112 durante el periodo de activación del Meteocam.

El lunes, la Aemet llegó a establecer aviso naranja por lluvias y tormentas en las comarcas de la Sierra de San Vicente, el Valle del Tajo y los Montes de Toledo, mientras que La Mancha toledana permaneció bajo aviso amarillo.

Ese mismo día, el Gobierno regional mantenía el Meteocam en Fase de Emergencia en Albacete y en Fase de Alerta en el resto de Castilla-La Mancha, mientras se mantenía el seguimiento de la evolución meteorológica y de las incidencias.

Lluvias registradas en la región

Las precipitaciones entre el domingo 4 y el martes 6 de octubre dejan registros que superan los 75 litros por metro cuadrado (l/m2) en algunos puntos de Castilla-La Mancha. Este es el caso de Fuencaliente (Ciudad Real) donde según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se han acumulado 77,8 litros por metro cuadrado en los tres últimos días de este mes de octubre.

Esta es la mayor precipitación registrada en este periodo entre las estaciones de Castilla-La Mancha incluidas en los datos, seguida de Oropesa (Toledo), con 62,4 litros, y El Pedregal (Guadalajara), con 46,4.

En la provincia de Ciudad Real, además de Fuencaliente, han destacado Tomelloso, con 40,4 litros por metro cuadrado; Puebla de Don Rodrigo, con 28,3; la capital, con 25,2; Almadén, con 23; y el Parque Nacional de Cabañeros, con 20,8 litros.

Por lo que respecta a la provincia de Albacete, la mayor acumulación corresponde a Villarrobledo, con 24 litros por metro cuadrado, seguida del embalse de Yeste, con 18,4 litros, y Ossa de Montiel, con 18 litros. En Munera las precipitaciones alcanzaron los 10,2 litros y en Albacete capital se sumó 3,3 litros en los tres días.

En la provincia de Cuenca, Alcázar del Rey alcanzó 28,8 litros por metro cuadrado; Abia de Obispalía acumuló 22,8; La Alberca de Záncara 19,6; y San Clemente 18 litros, mientras que la capital conquense no ha registrado precipitaciones durante el periodo.

En la provincia de Guadalajara, El Pedregal encabezó los registros con 46,4 litros por metro cuadrado, seguido de Campisábalos, con 34; el pantano de El Vado, con 24,6; Molina de Aragón, con 19, y Pastrana, con 18,6, mientras que Guadalajara capital contabilizó 15 litros.

En el caso de la provincia de Toledo, después de Oropesa, con 62,4 litros por metro cuadrado, sobresalieron Navahermosa, con 48,6; Tembleque, con 36,4; Talavera de la Reina, con 34, y Ocaña, con 33,4. La capital toledana acumuló entre el domingo y el martes un total de 16,8 litros por metro cuadrado.