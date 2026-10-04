Miles de personas reclaman vivienda digna en Castilla-La Mancha: "O cae el rentismo o caen los gobiernos"

Miles de personas han salido este sábado a las calles de las principales ciudades de Castilla-La Mancha, convocadas bajo el lema 'Hacia la huelga general', para reclamar el derecho a una vivienda digna y exigir medidas frente al encarecimiento de los alquileres.

Un día después de que el Congreso de los Diputados tumbara los dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, las concentraciones y manifestaciones han reunido a 2.500 personas en Albacete, 1.000 en Toledo 450 en Guadalajara y 400 en Ciudad Real, según los datos de asistencia facilitados por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha,

En Toledo, la marcha ha arrancado en la plaza de Zocodover y ha recorrido el centro de la capital regional hasta concluir en la plaza del Ayuntamiento. Allí, los manifestantes han sacado sus llaves en señal de protesta.

La movilización ha coincidido además con la celebración de una boda en el Consistorio, ante cuyos novios se han escuchado gritos de "Sin casa esos no se casan".

Durante el recorrido se han podido leer pancartas como 'Nuestro alquiler, tu paguita', 'Contra el rentismo, lucha y socialismo' o 'Casas para vivir y no para especular', además de escuchar consignas como "Toledo será la tumba del rentismo", "El próximo desahucio que sea en la Zarzuela", "La lucha es el único camino", "Vivienda social, derecho universal" o "Tiene solución, buitres a prisión".

La portavoz de la Unión Popular de Inquilinos (UPI) de Toledo, África Alonso, ha reclamado ante los medios que se ponga fin a lo que considera una situación de inacción política ante el problema de la vivienda. "Estamos hartas y el Gobierno, como estamos viendo, no está haciendo nada", ha afirmado.

Alonso ha defendido que "Venimos aquí a reclamar que esto no puede ser, que el pueblo no lo va a permitir y que las calles se llenen".

La UPI reclama para Toledo que la ciudad sea declarada zona tensionada para contener la subida de los alquileres, así como actuar sobre las viviendas de uso turístico para destinarlas al alquiler residencial. También exige un plan de vivienda "real" que no vuelva a confiar en la gestión público-privada y que contemple vivienda social "decente".

"La esperanza está intacta"

Pese al rechazo de los dos decretos de vivienda en el Congreso, Alonso ha asegurado que la esperanza del colectivo "está intacta" y ha puesto como ejemplo las movilizaciones celebradas este sábado tanto en Toledo como en otras ciudades españolas.

La portavoz de la UPI ha avanzado que la organización trabaja ya en nuevas movilizaciones con el horizonte de una huelga general y que tiene intención de reunirse con los sindicatos para abordar esta posibilidad.

En Toledo, uno de los casos que ha puesto rostro al problema es el de Rosario, una mujer de 80 años, viuda y sin hijos, que se enfrenta a la pérdida de la vivienda que ocupa de alquiler en el Casco Histórico después de que los propietarios hayan decidido no renovar el contrato.

Según ha explicado la representante de la UPI, la mujer está recibiendo asistencia legal por parte de la Junta y, por el momento, continúa en su casa mientras se negocia con los propietarios que pueda permanecer en ella "o tenga una alternativa habitacional decente en su barrio".

Albacete, la movilización más numerosa

Albacete ha acogido la movilización más numerosa de las cuatro capitales castellanomanchegas, con 2.500 asistentes según la Delegación del Gobierno.

La marcha ha partido de la plaza Gabriel Lodares y ha concluido en la plaza del Altozano después de recorrer durante más de una hora las calles del centro. Los manifestantes han portado pancartas 'Vivienda para vivir, no para especular', 'Vivienda digna y accesible' o 'La vivienda es un derecho', junto a mensajes como 'Cambio riñón por 4º derecha'.

También se han escuchado cánticos de "huelga, huelga, huelga... huelga general".

En el Altozano se ha escenificado un apartamento de 45 metros cuadrados con un elevado precio, como representación de las condiciones a las que, según los convocantes, se enfrentan miles de jóvenes.

📢En #Albacete nos movilizamos hoy para exigir ✅ Fin de los alquileres abusivos y desahucios ✅ Más vivienda pública a precios asequibles ¡Por el derecho a una #viviendadigna para la clase trabajadora! 🏠✊ https://t.co/2eg3j6v4fJ — CCOO CLM #PrimerSindicato (@CCOOclm) October 3, 2026

Durante la protesta se ha realizado además una sentada y, en distintos momentos, los participantes han hecho sonar sus llaves al mismo tiempo. El secretario regional de CCOO, Javier Ortega, ha participado en la manifestación, que ha transcurrido sin incidentes.

Al término de la marcha se ha leído un manifiesto en el que los convocantes han defendido que "toca seguir movilizándonos para que la vivienda deje de ser un negocio y se convierta en un derecho".

Protestas también en Guadalajara y Ciudad Real

En Guadalajara, la manifestación ha recorrido esta mañana las calles de la capital bajo una pancarta con el lema 'Ni salarios por los suelos, ni viviendas por las nubes'. La Delegación del Gobierno cifra la asistencia en 450 personas.

Los participantes han reclamado la intervención del mercado inmobiliario y el control de precios, la paralización de desahucios, la expropiación de viviendas de especuladores y fondos buitre y contratos indefinidos de alquiler.

Durante la protesta se han escuchado consignas como "No nos callarán, o cae el rentismo o caen los gobiernos".

En Ciudad Real, donde la concentración se ha desarrollado en la plaza Mayor, la Delegación del Gobierno cifra la participación en 400 personas.

Las movilizaciones se han extendido también a otras localidades de la región. En Talavera de la Reina se han producido protestas durante la mañana, mientras que en Cuenca está prevista una concentración este domingo en la plaza de España.