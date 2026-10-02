Acción concienciación hábitos saludables durante Semanas de la Salud y la Seguridad en Holcim. Holcim España

Cuidar la salud de los trabajadores es "un compromiso ético" que hace a las empresas más competitivas y sostenibles

Cuidar del bienestar de las plantillas trasciende la obligación legal de las empresas para convertirse en una inversión clave que mejora su competitividad, fomenta la cultura preventiva y permite adaptar los puestos a las necesidades reales de los trabajadores.

La Vigilancia de la Salud en el entorno laboral es una disciplina preventiva fundamental. Su objetivo es valorar el eventual impacto de los riesgos laborales en el bienestar de las personas, motivando la puesta en marcha de medidas preventivas y correctoras.

Tal y como enmarca la campaña de concienciación impulsada por el Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha, esta vigilancia es un derecho de la persona trabajadora y, por consiguiente, un deber ineludible para la empresa.

Paloma Muñoz-Calero, responsable de seguridad y salud en Holcim España. Holcim España

Lejos de ser una simple herramienta de control o un gasto, las empresas que integran verdaderamente esta disciplina comprueban que es una inversión que redunda directamente en su actividad.

Un claro ejemplo de esta visión desde el tejido empresarial es Holcim España. Con más de 1.000 trabajadores a nivel nacional y una fuerte implantación en Castilla-La Mancha —a través de la fábrica de cemento de Villaluenga de la Sagra, la planta de mortero de Hellín, la cantera de Yepes-Ciruelos y la planta de morteros de Villasequilla—, la compañía ha integrado esta vigilancia como un pilar de su estrategia.

Para su responsable de Seguridad y Salud, Paloma Muñoz-Calero, esta labor representa "un compromiso ético con las personas" y, al mismo tiempo, "un motor imprescindible para la sostenibilidad y la competitividad del negocio".

La salud como inversión integral

Una adecuada vigilancia de la salud aporta a las empresas beneficios que van mucho más allá de la superación de un trámite. En Holcim, "cuidar de la salud" de los empleados "fomenta una cultura preventiva" que, en palabras de la responsable, se traduce de forma directa en "eficiencia, menos bajas, menos accidentes".

Aporta, además, la garantía de saber "que una persona está bien para hacer su trabajo" y mejora "el sentido de pertenencia" de los equipos.

Conscientes de que "sin la salud no se va a ningún lado", Muñoz-Calero asegura que en la compañía no se limitan "al mero cumplimiento de la ley". Entienden la vigilancia como "un tema muy importante" que requiere "un programa integral que abarca la salud física y la salud mental".

Esta proactividad se materializa en recursos continuos: "Tenemos un servicio de psicología 24/7, programas de salud cardiovasculares, vacunación de la gripe, cribados…", detalla.

Identificar patrones para mejorar

El Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral incide en que la vigilancia no opera solo en el plano individual, sino también en el colectivo. Analizar los datos de los reconocimientos médicos de forma global permite identificar deficiencias estructurales, tendencias o patologías incipientes en un sector o departamento.

Instalaciones de Holcim. Holcim España

En Holcim aplican esta filosofía buscando siempre "ver tendencias" para anticiparse a los problemas. Si los análisis colectivos arrojan un aumento del sobrepeso entre el personal, la empresa diseña y lanza campañas de nutrición específicas.

Así, las necesidades de salud de la plantilla se abordan con soluciones reales enfocadas a problemas concretos, mejorando el entorno de trabajo general.

¿Qué ocurre cuando la Vigilancia de la Salud pone de manifiesto que es necesario cambiar algo en el trabajo? Lejos de suponer una dificultad o un problema de gestión, estos resultados son el inicio de una mejora en la actividad preventiva.

Para que este proceso tenga éxito, es vital la coordinación constante entre el personal, recursos humanos y el servicio médico. En Holcim mantienen esta comunicación estrecha para que, "si se detecta cualquier tipo de limitación en un trabajador", el equipo actúe de inmediato.

En esos casos, llevan a cabo un "análisis de profesiograma" que permite "adaptar las tareas" del empleado afectado.

Esta adaptación operativa, en la que se presta atención a las circunstancias físicas, psicológicas y emocionales, persigue un objetivo claro marcado por la normativa y los valores de la empresa: encontrar alternativas seguras para que las personas con limitaciones puedan realizar con éxito sus tareas y, sobre todo, mantener su puesto de trabajo en unas condiciones óptimas para su salud.