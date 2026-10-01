La lluvia y las tormentas ponen en alerta a Albacete, Cuenca y Guadalajara: el Gobierno regional activa el Meteocam

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a activar a las 13:00 horas de este jueves, en Fase de Alerta -Situación Operativa 0-, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara por la alerta de lluvia y tormentas lanzada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La peor parte se espera en la comarca de la Mancha conquense, donde el aviso es de color naranja por la previsión de que los acumulados en una hora ronden los 30 litros por metro cuadrado que podrían estar acompañados de fuertes rachas de viento y granizos.

En el resto de la provincia conquense, Albacete y la comarca de Parameras de Molina en Guadalajara, se calcula que las tormentas puedan descargar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora también con viento y tormentas.

Los avisos de la Aemet se activarán a las 14:00 horas y se prolongarán hasta la medianoche.

Medidas de prevención

Desde la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital recuerda que ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección del Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

La activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca en la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 1-1-2 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas lluvias y tormentas.