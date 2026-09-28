Page anuncia 17,5 millones de euros para impulsar programas de empleo y formación y atraer pymes a Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes un gasto de 17,5 millones de euros para impulsar programas duales de formación y empleo destinados a más de 450 personas desempleadas y atraer y favorecer la creación de pymes industriales en la región.

Así lo ha avanzado este lunes el presidente autonómico, Emiliano García-Page, en el II Foro Regional de Turismo celebrado en Sigüenza (Guadalajara). Durante su intervención, ha aprovechado para poner el foco en la crisis de la vivienda que atraviesa el país.

"Es el fracaso de no haber visto el problema en mucho tiempo. Más allá de las decisiones que tomamos, España lleva años sin construir viviendas en condiciones, hasta el Banco de España decía hace unos días que faltan al menos un millón de inmuebles", ha denunciado García-Page.

Asimismo ha recordado que la Constitución Española recoge que un hogar "no solo es una propiedad a la que se tiene derecho, sino que también es un activo económico". En este sentido, ha invitado a "ponerse manos a la obra" y ha ofrecido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana todo el apoyo de su Ejecutivo.

Núñez apuesta por aliviar la carga fiscal

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido un cambio de gobierno que permita "aumentar la construcción de vivienda, facilitar el acceso de las familias a una vivienda y aliviar la carga fiscal".

Antes de participar en la Junta Directiva Nacional del PP, Núñez ha defendido asimismo la necesidad de bajar el IVA de la vivienda y de la cesta de la compra, así como de reducir los impuestos para las familias y para los castellanomanchegos. "Las familias no tienen capacidad de acceder a una vivienda ni llegar a fin de mes".

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, asiste a la Junta Directiva Nacional del PP. PP CLM

Ha criticado que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez "ha tenido ocho años para abordar la situación", por tanto, "no puede ahora culpar a los demás".

"Los españoles tienen que dar una oportunidad al gobierno del Partido Popular de Feijóo para impulsar estas medidas y abordar la situación de la vivienda y el coste de vida", ha concluido.