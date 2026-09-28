Page se cita este martes con Alfonso Guerra y Martín Villa en Toledo para reivindicar el espíritu de la Transición

Emiliano García-Page se desmarcó cuando el Gobierno de Pedro Sánchez convirtió 2025 en el año de los actos por el 50 aniversario de la muerte de Franco. Frente a los más de 100 eventos programados por el Ejecutivo central bajo el lema 'España en libertad', el presidente de Castilla-La Mancha prefirió poner el foco en la Transición, los pactos que hicieron posible la democracia y el nacimiento de las autonomías.

Y este martes llevará esa reivindicación hasta Toledo con una fotografía cargada de significado: Page se sentará junto a Alfonso Guerra y Rodolfo Martín Villa, dos protagonistas de la primera legislatura democrática que representaban espacios políticos diferentes. Guerra, histórico dirigente socialista. Martín Villa, diputado por UCD en aquellas primeras Cortes y posteriormente vinculado al Partido Popular. Ambos fueron vicepresidentes del Gobierno.

Los tres participarán en la inauguración de la exposición 'La Transición en Castilla-La Mancha, la construcción de una nueva realidad e identidad (1976-1983)', que abrirá sus puertas en el Museo de Santa Fe. Lo harán a través de una conversación que estará moderada por la periodista Anabel Díez.

La elección de los protagonistas encaja con el discurso que Page viene manteniendo sobre el actual momento político. El presidente castellanomanchego ha criticado reiteradamente el "frentismo de diseño" y ha reclamado recuperar una política basada en los acuerdos entre los dos grandes partidos, especialmente en asuntos que considera esenciales para el país.

La comparación con la conmemoración promovida por Sánchez forma parte de ese planteamiento. El Gobierno central anunció en diciembre de 2024 más de un centenar de actos a lo largo de 2025 para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco y poner en valor la transformación de España desde 1975.

Page, sin embargo, cuestionó que se pusiera el acento en la muerte del dictador y defendió que el mejor homenaje consistía en recuperar el espíritu de la Transición. En una entrevista en El Mundo, sostuvo que no tenía problema en que se hiciera pedagogía sobre la dictadura, pero reclamó evitar celebraciones de una sola parte y defendió que debían ser "pactadas entre todos".

Ahora, esa idea tendrá una representación física en Toledo: un presidente socialista, un histórico dirigente del PSOE y un político que pasó de UCD al PP hablando de una etapa en la que adversarios políticos fueron capaces de alcanzar acuerdos para construir un nuevo sistema democrático.

Castilla-La Mancha nació con la democracia

La exposición 'La Transición en Castilla-La Mancha, la construcción de una nueva realidad e identidad (1976-1983)' parte precisamente de esa doble transformación. Mientras España abandonaba la dictadura y construía sus nuevas instituciones, Castilla-La Mancha estaba creando al mismo tiempo su propia realidad política y autonómica.

El recorrido se organiza en cuatro grandes ámbitos: la España de la Transición, el nacimiento de Castilla-La Mancha como comunidad autónoma, el nuevo paisaje social surgido durante aquellos años y las transformaciones culturales y artísticas.

La primera parte aborda la represión política, las demandas de libertad, el papel de la Corona, los gobiernos de Adolfo Suárez, la Constitución de 1978, el terrorismo y el intento de golpe de Estado del 23-F.

El segundo bloque explica el proceso mediante el cual Castilla-La Mancha adquirió una realidad política e institucional propia dentro del Estado de las Autonomías.

La muestra se detiene también en los profundos cambios sociales de aquellos años: emigración, crecimiento urbano, crisis económica, movilizaciones obreras y ampliación de los espacios de participación ciudadana. El protagonismo de las mujeres, el movimiento feminista y las reivindicaciones frente a la discriminación de las identidades sexuales tienen también un espacio destacado.

De Genovés a Almodóvar

El último gran eje se adentra en la cultura y el arte, con referencias a Pepe Ortega, Juan Genovés, Manuel López-Villaseñor, Juan D'Opazo y Rafael Canogar, además de figuras como Francisco Nieva, Antonio Buero Vallejo y Francisco García Pavón.

También aparecen el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, la arquitectura de Miguel Fisac, el diseño de Manuel Piña y el cine de Pedro Almodóvar y José Luis Cuerda.

La exposición incorpora asimismo 'La Transición a través de jóvenes ilustradores', con diez artistas de Castilla-La Mancha que reinterpretan aquellos años desde el lenguaje gráfico actual.

El recorrido se completa con hologramas, juegos e instalaciones interactivas y con visitas dramatizadas de Narea Producciones, especialmente dirigidas a jóvenes.

Comisariada por José Antonio Castellanos López y Álvaro Notario Sánchez, profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la exposición permanecerá en el convento de Santa Fe de Toledo hasta el 25 de octubre y posteriormente recorrerá Albacete, Guadalajara, Ciudad Real y Cuenca. La entrada es gratuita.