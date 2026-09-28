Nueva rotura en el trasvase Tajo - Segura en menos de dos semanas: la reparación durará entre 4 y 5 meses

El canal del trasvase Tajo – Segura ha sufrido una nueva rotura, a la altura de Almonacid de Zorita (Guadalajara), la segunda en menos de dos semanas después de la que se detectó en Liétor (Albacete).

Así ha informado la Confederación del Tajo (CHT) este lunes, detallando que la nueva rotura se encuentra en el tramo de Riánsares (tramo 1 del ATS). Cabe recordar que la de Liétor se encuentra en el tramo del Talave, en un punto previo a la central hidroléctrica Fontanar I, que corresponde al tramo 2 del ATS.

La CHT ha indicado que tras la detección inicial de ambas roturas se procedió al cierre del acueducto como primera medida, para vaciar el canal y permitir la inspección técnica minuciosa y la valoración precisa de los daños existentes.

La inspección ha constatado la destrucción de varios paños de hormigón del canal, su hundimiento y la existencia de oquedades producidas en el terreno que lo sostenía.

Además, se ha comprobado que en las zonas afectadas los episodios de lluvias torrenciales que se han registrado en los dos últimos años hidrológicos han dañado el revestimiento del canal, acelerando su deterioro.

Trabajos de reparación

Por todo ello, la CHT ha decidido no reanudar el suministro de agua hasta que no se repare de forma completa, ante la posibilidad de que colapse el canal.

La intervención ya ha comenzado y consistirá en la demolición y saneo de las áreas afectadas, la reconstrucción completa de los tramos, la ejecución de drenajes y la impermeabilización de la sección completa de los tramos del canal.

Las estimaciones iniciales son que los trabajos duren entre cuatro y cinco meses y requerirán una inversión de 1,2 millones de euros.

Más roturas

Estas dos averías en el trasvase cuentan como precedente reciente el cierre registrado en agosto de 2025. La CHT detectó entonces una rotura grave en el canal, también a la altura de Liétor (Albacete), que obligó a vaciar el acueducto. Las obras concluyeron el 1 de octubre, tras alrededor de mes y medio de interrupción.

Otro antecedente relevante se produjo entre el 1 de septiembre de 2020 y el 20 de marzo de 2021. Unas filtraciones en el dique principal de La Bujeda obligaron a mantener cerrado el trasvase durante aproximadamente seis meses.

Si una avería impide completar un trasvase, el volumen pendiente no desaparece necesariamente: puede quedar registrado y recuperarse después, siempre dentro de los plazos y condiciones que establece la normativa.

Trasvase Tajo – Segura

El trasvase Tajo-Segura arrancó su explotación en 1979, tras ser inicialmente planteado en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 y posteriormente en el 'Anteproyecto General del Aprovechamiento Conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste de España. Complejo Tajo-Segura' de 1967.

La infraestructura tiene una longitud de 292 kilómetros y conecta las cuencas del Tajo y del Segura, atravesando las cuencas del Guadiana y del Júcar.