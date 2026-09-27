El PSOE achaca a la "extrema debilidad" de Núñez que el PP no convoque Congreso: "No le quieren ni los suyos"

La presidenta de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo, Tita García, ha achacado a la "extrema debilidad política" del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, el hecho de que Génova no haya incluido a la región en el calendario de Congresos que se van a celebrar en los próximos meses.

En declaraciones a los medios durante un receso del Comité Provincial celebrado en Toledo, la dirigente socialista se ha preguntado "cómo va a pretender liderar o cambiar a Castilla-La Mancha" un dirigente como Núñez "si no le quieren ni los suyos".

En una nota de prensa enviada por el PSOE, García ha apuntado que la "falta de respaldo interno" explica la "sumisión absoluta" del presidente regional del PP, de quien ha dicho que está "permanentemente chantajeado por Madrid para poder mantener su puesto como candidato".

"Justamente por no quererle vemos lo que pasa, que cuando tiene que defender a Castilla-La Mancha no lo hace; es lo que diga Génova, según la llamada de Génova", ha denunciado.

En este sentido, ha señalado que esta situación es la que lleva a Paco Núñez a acatar todo lo que le impone su dirección nacional aunque perjudique a Castilla-La Mancha. "Es lo que vemos que el señor Núñez hace cuando hay que callarse, porque no hay que defender el agua para Castilla-La Mancha, y sí el trasvase, porque si no se le mueve la silla".

Asimismo, ha remarcado que "si tuvieran un candidato claro, si tuvieran un candidato solvente, se haría congreso y se haría comité, como está haciendo también hoy el PSOE de Castilla-La Mancha y lo hicimos también ayer".

Respaldo a Page

Frente a un PP "débil y tutelado desde Madrid", la presidenta provincial ha destacado el "chute de energía y de fuerza" con el que los socialistas han salido del Comité Regional del PSOE de Castilla-La Mancha celebrado este sábado, donde se ratificó el respaldo al presidente Emiliano García-Page y sus políticas.

"Estamos convencidos y convencidas de que Castilla-La Mancha va por buen camino, que Castilla-La Mancha va a buen ritmo y que tenemos al mejor capitán de barco posible, que es nuestro presidente, Emiliano García-Page", ha asegurado Tita García pese a que el actual presidente regional todavía no haya aclarado si se presentará a la reelección.

La portavoz ha destacado el "sentido común y coherencia" de su líder, de quien ha presumido que "incluso en el Comité Regional del partido, en los órganos internos donde estamos los dirigentes del partido, dice lo mismo que dice fuera, algo que no todos los políticos pueden decir".

Como ejemplo de esa coherencia y defensa de la región, Tita García ha recordado la firmeza del presidente García-Page frente al modelo de financiación autonómica, dejando claro que "este modelo no gusta y no viene bien a Castilla-La Mancha".

Un rechazo que no responde a ningún capricho, sino a que "sienta mal a los servicios públicos de Castilla-La Mancha, sienta mal a la sanidad, a la educación y a tantos proyectos que necesitamos para hacer en nuestros pueblos".

Por último, ha confirmado la aprobación de las dos resoluciones sacadas adelante en el Comité regional sobre financiación y vivienda.