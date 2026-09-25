Emiliano García-Page y Pedro Sánchez, en un acto en Albacete en 2024. Imagen de archivo

Malestar en el Gobierno de Page por la visita "sin avisar" de Pedro Sánchez este viernes a un pueblo de Toledo

La visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes al proyecto Noblejas Industrial, en la localidad toledana de Noblejas, ha provocado malestar en el entorno del Ejecutivo de Emiliano García-Page, que lamenta no haber recibido una invitación para participar en el acto.

Fuentes del Gobierno castellanomanchego han trasladado a EL ESPAÑOL su sorpresa por la "falta de aviso" de Moncloa y aseguran que no han recibido comunicación oficial sobre la presencia de Sánchez en Noblejas.

La visita, que se hizo pública a última hora de este jueves, está prevista a partir de las 12.30 horas de este viernes y contará con la presencia del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

La llegada de Sánchez a Noblejas coincide con la celebración en Talavera de la Reina del acto de apertura del curso de Formación Profesional 2026-2027, presidido por Emiliano García-Page junto a la reina Letizia y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Desde el Gobierno autonómico aseguran que la única comunicación recibida de la Delegación del Gobierno estuvo relacionada precisamente con este acto de Talavera: se les informó para excusar la asistencia del Sabrido a la apertura del curso de FP.

Invitación directa del alcalde

La versión de la Delegación del Gobierno es diferente. Fuentes de este organismo han explicado a este periódico que la visita de Pedro Sánchez a Noblejas responde a una invitación directa del alcalde de la localidad, Agustín Jiménez.

También justifican la escasa antelación de la convocatoria. Según estas fuentes, la visita no pudo confirmarse hasta última hora del jueves, motivo por el que la convocatoria a los medios se realizó esa misma noche.

Delegación sostiene además que, una vez confirmada la presencia del presidente, se comunicó con el gabinete de Page para informar de la visita, aunque la premura impidió tramitar una invitación formal.

Las mismas fuentes añaden que, en caso de que el Gobierno autonómico hubiera querido estar representado en el acto, "no hubiera existido ningún problema" y habría bastado con comunicarlo.

La visita de Sánchez a Noblejas se produce, además, en un momento político especialmente delicado en la relación entre Moncloa y el Palacio de Fuensalida.

Page lleva años manteniendo una posición crítica con algunas de las decisiones de Sánchez, pero el enfrentamiento se ha intensificado en las últimas semanas, especialmente a raíz de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica pactada por el Gobierno con ERC.

El propio Sánchez elevó el tono recientemente al defender que el PSOE tiene la "obligación" de votar a favor del nuevo modelo, una posición que choca con la posibilidad planteada por dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha de que los ocho diputados del PSOE de la región en el Congreso puedan votar en conciencia si el proyecto llega a la Cámara Baja.

A finales de agosto, además, Sánchez aprovechó una entrevista en la Cadena SER para lanzar críticas contra Page y referirse irónicamente a algunos de sus dirigentes como "queridos compañeros, muy queridos como dirigentes sorprendentes que innovan en las declaraciones".

Desde el entorno del presidente castellanomanchego respondieron entonces calificando la entrevista de "desastrosa y muy mal preparada".

Por su parte, el alcalde de Noblejas, el socialista Agustín Jiménez, protagonizó en el verano de 2025 una huelga de hambre para reclamar la atención del Gobierno de Page a las necesidades de su municipio y exigir, entre otras cuestiones, la construcción de un nuevo instituto de Educación Secundaria.