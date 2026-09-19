El PSOE acusa a Núñez de tener "un pacto oculto" con Génova: "Guarda silencio sobre el agua a cambio de ser candidato"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha acusado al presidente del PP Regional, Paco Núñez, de tener "un pacto oculto" con la dirección nacional de su partido en el que "le dejan ser candidato a las elecciones si guarda silencio en materia de agua".

Así lo ha expresado durante su visita a la caseta del PSOE en las Ferias y Fiestas de San Mateo de Talavera de la Reina, donde ha estado acompañado por el presidente de la Junta y secretario general del PSOE regional, Emiliano García-Page, y la presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez.

"La única política de agua del Partido Popular es un pacto oculto con el Levante y con Génova para que a Paco Núñez le permitan ser candidato en Castilla-La Mancha, con tal de que guarde silencio contra las traiciones que hacen en materia hídrica", ha afirmado.

Para Gutiérrez, "da igual que sea el Sorbe, el Guadiana, el Segura, el Júcar o el Tajo", ya que la única política hídrica del PP regional pasa porque toda el agua de Castilla-La Mancha "vaya a quien lo quiera de otra comunidad autónoma del PP, especialmente para el Levante y para Ayuso".

Asimismo, ha hecho alusión a que este viernes el secretario general del PP, Miguel Tellado, visitase Cuenca acompañado por Núñez y este no reprochase el apoyo de la dirección nacional a las pretensiones de la Región de Murcia de poner trabas a las nuevas reglas de explotación del trasvase.

Al respecto, ha exigido al PP y Vox que condenen las declaraciones del presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, expresando que Page apoya los intereses de Portugal en materia de agua.

Vivienda

Por otro lado, ha defendido las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional en materia de vivienda. Y ha alertado de que "el modelo del PP es el de Madrid, con recortes en los servicios públicos y ningún tipo de ayuda para que las familias accedan a las viviendas".

"Castilla-La Mancha tiene la política de vivienda más ambiciosa de toda España. La región es un modelo en todo el país en cuanto a las políticas que se tienen que llevar a cabo para atraer población", ha indicado.

"Compromiso con Talavera"

Por su parte, la presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha agradecido la visita de Page a Talavera y ha asegurado que refleja "el compromiso que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene con Talavera y la comarca".

En cambio, ha mostrado su preocupación por el "desgobierno" del Ayuntamiento de Talavera. Y ha pedido a PP y Vox "transparencia para conocer a qué se destina el dinero público".