Page reclama a Sánchez parte de la gestión del Guadiana y el Tajo ante un "atasco" administrativo que desespera al campo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el Gobierno regional ya ha registrado formalmente ante el Ejecutivo central y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la petición para que la Junta asuma parte de la gestión de las confederaciones hidrográficas del Guadiana y el Tajo mediante una encomienda.

Así lo ha adelantado durante la inauguración de la mina de Wolframio de Abenójar (Ciudad Real), asegurando que la intención es que su Gobierno pueda intervenir en la tramitación de expedientes.

De esta forma, podrá "aliviar el importante atasco administrativo" que está afectando especialmente a agricultores y ganaderos, que "esperan durante años la resolución de cuestiones relacionadas con pozos, regadíos o aprovechamientos de agua".

"Acabamos de registrar la petición formal al Gobierno de que nos dejen ayudar. No estamos reclamando al Estado la competencia, sino que nos encomiende parte de su gestión", ha aclarado.

Page ha querido poner el foco en los problemas que existen en Castilla-La Mancha con la gestión de acuíferos y de pozos. Ha asegurado que se tarda años en resolver los expedientes porque "hay un gran atasco y mucho lío", aunque curiosamente las sanciones "van más rápido".

Asimismo, ha asegurado que esta primera petición afecta a las confederaciones del Guadiana y del Tajo, pero "la intención es plantear lo mismo para las demarcaciones del Júcar y del Segura más adelante".

"Lejos de discutir y echarle la culpa a otro, queremos echar una mano", ha explicado el líder autonómico.

Más de 400 contrataciones

Page también ha afirmado que, si el Gobierno autoriza esta encomienda a la Junta, el Gobierno de Castilla-La Mancha está dispuesto a contratar "entre 400 y 500 personas" para desarrollar la labor.

"La intención es responder a la preocupación que existe entre multitud de agricultores y ganaderos con la gestión del agua", ha afirmado.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Page ya avanzó durante el acto institucional del Día Mundial del Agua que pediría al MITECO que cediera parte de la gestión de las confederaciones.

Acuíferos

Por otro lado, Page también ha recuperado la idea que ya puso sobre la mesa en marzo de que Castilla-La Mancha disponga de sus propias mediciones sobre el estado de los acuíferos.

"Queremos tener datos propios sobre los acuíferos. Recelamos de los datos que se dan. Este trabajo se realizará junto a la Universidad de Castilla-La Mancha y su Centro Regional de Estudios del Agua (CREA)", ha anunciado.

El presidente considera "no es obligatorio fiarse, pero sí saber de qué estamos hablando", por lo que vuelve a cobrar valor el planteamiento que hizo de instalar piezómetros propios por parte de la Junta para contrastar las mediciones existentes.