Núñez insta a los jóvenes a ser "el verdadero antídoto contra el socialismo": "Debéis ser la generación del cambio"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que los jóvenes son "el antídoto contra el socialismo" y los ha animado a que asuman el protagonismo de ser "la generación del cambio" en la región y en el país.

Así lo ha expresado durante la clausura del Congreso Provincial de Nuevas Generaciones de Albacete, en el que Sofía Rivas ha sido elegida como nueva presidenta de la formación juvenil.

"El socialismo ha hecho perder muchos años a los jóvenes de Castilla-La Mancha. El PSOE lleva 12 años de Gobierno en la comunidad y ocho años a nivel nacional. Se trata de una generación completa de jóvenes que ha visto cómo las políticas socialistas han apartado muchos de sus sueños y han impedido el proyecto de vida de muchos jóvenes", ha afirmado.

Para Núñez, ha defendido que los jóvenes necesitan oportunidades, una formación de calidad y un empleo que les permita construir su futuro, algo que a su entender "hoy el socialismo les está negando".

Vivienda

El 'popular' también ha abordado el asunto de la vivienda, defendiendo que los jóvenes necesitan consolidar un empleo que les permita acceder a una vivienda y desarrollar su proyecto de vida.

Y ha señalado que las políticas de vivienda de los gobiernos central y autonómico han generado "impuestos y dificultades" que dificultan el acceso a una vivienda a los jóvenes.

Respaldo a Sofía Rivas

Durante su discurso, Núñez también ha felicitado a Sofía Rivas por su elección como nueva presidenta provincial de Nuevas Generaciones de Albacete.

Y ha asegurado que ha configurado "un gran equipo", por lo que ha trasladado su respaldo tanto a ella como a todos los integrantes de su Comité de Dirección y del Comité Ejecutivo.

Congreso Provincial de NNGG de Albacete. PP

"Cuentas con todo el apoyo de la dirección regional. Recorre la provincia, que la conozca y que la impulse desde la juventud, la rebeldía y la osadía. Y con la inquietud necesaria para poder cambiar las cosas", ha sentenciado.