Quintanar de la Orden lleva al Senado la recuperación de su histórica plaza de toros tras más de una década de abandono

La recuperación de la plaza de toros de Quintanar de la Orden ha llegado al Senado. El Ayuntamiento de la localidad toledana, la Federación Taurina de la provincia de Toledo y la Peña Taurina La Encina han presentado este jueves el proyecto de reconstrucción del histórico coso ante varios miembros de la Comisión de Cultura de la Cámara Alta.

El encuentro ha servido para dar visibilidad a una iniciativa con la que se pretende buscar una solución viable para la situación que atraviesa actualmente el edificio, que lleva más de quince años en estado de abandono y ruina.

La intención de las entidades implicadas es recuperar este espacio y convertirlo en un centro de carácter taurino, cultural y social para Quintanar de la Orden.

Visita al Senado por parte del Ayto de Quintanar. E.E

Desde la Federación Taurina de Toledo, su presidente, Roberto Ramos, ha defendido durante la reunión "la necesidad de dar una solución y viabilidad a este edificio tan emblemático y de vital importancia a nivel taurino, económico y cultural de la localidad toledana de Quintanar de la Orden".

En este sentido, la organización también ha puesto el foco en la tradición taurina de la localidad y su comarca. "La importancia taurina de Quintanar y toda su afición en la comarca de La Mancha toledana merecen recuperar su histórico coso", ha señalado la Federación.

Más de un siglo de historia

La plaza de toros de Quintanar de la Orden está declarada como monumento histórico y cuenta con más de cien años de trayectoria. A lo largo de su historia, el coso ha acogido a algunas de las principales figuras del toreo y a destacadas ganaderías.

Sin embargo, el edificio lleva más de una década en una situación de ruina que ha impedido recuperar su actividad. La actual corporación municipal trabaja para revertir esta situación y devolver la plaza a los vecinos, con el objetivo de que pueda convertirse en un espacio destinado a diferentes usos vinculados con la actividad taurina, cultural y social de la localidad.

El alcalde de Quintanar de la Orden, Pablo Nieto, ha destacado durante la presentación el valor que tendría la recuperación del inmueble para el municipio. "La recuperación de una parte fundamental del patrimonio de Quintanar de la Orden será esencial para el desarrollo económico y cultural de la localidad", ha afirmado.

La presentación en el Senado se enmarca en el trabajo que viene desarrollando la Federación Taurina de la provincia de Toledo para recuperar y poner en valor plazas de toros y otros edificios taurinos de la provincia que se encuentran en situación de abandono o ruina.

En el caso de Quintanar de la Orden, la Federación trabaja junto a la Peña Taurina La Encina para recuperar los festejos taurinos en el histórico coso y avanzar en su puesta en valor.

A la reunión celebrada en el Senado asistieron los senadores por la provincia de Toledo Miguel Ángel de la Rosa e Israel Pérez, así como los senadores Enrique Ruiz Escudero y María Dolores Marco. También participaron el alcalde de Quintanar de la Orden, Pablo Nieto Toldos; el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Ortiz; Agapito García Llanos, en representación de la Peña Taurina La Encina, y representantes de la Federación Taurina de Toledo.