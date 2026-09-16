Núñez acusa a Page de estar en "modo supervivencia" y de preocuparse solo por el PSOE y su "sillón"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, de estar "en modo supervivencia" y de haberse desentendido de los problemas de la región para centrarse en la situación interna del PSOE y en conservar su puesto al frente del Gobierno autonómico.

En una entrevista en Onda Cero, Núñez ha asegurado que a Page "no le preocupa ya nada lo que suceda en España ni en Castilla-La Mancha" y ha sostenido que el presidente autonómico "hace mucho que dejó de preocuparle" la situación de la comunidad.

El líder 'popular' ha situado entre los problemas que, a su juicio, afectan actualmente a Castilla-La Mancha el incremento del precio de la cesta de la compra, la pobreza, las listas de espera sanitarias y las dificultades que atraviesan los agricultores.

Núñez ha afirmado que Page es "un presidente alejado del territorio, alejado de la calle, que ya no empatiza con la sociedad y que ya no está ligado al territorio" y ha añadido que, en su opinión, representa "un PSOE que ya no es útil para Castilla-La Mancha".

En este sentido, ha insistido en que "el modelo socialista hoy no es útil para Castilla-La Mancha" y ha considerado que el modelo de Page está "muy alejado de los intereses generales de los castellanomanchegos".

Críticas a Page por su relación con Sánchez

Durante la entrevista, Núñez también ha recuperado las críticas que Page ha realizado en distintos momentos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para cuestionar posteriormente la actuación de los socialistas castellanomanchegos.

El dirigente del PP ha recordado que Page llegó a afirmar "hasta aquí, ya no toleraré ni una más", pero después, según ha señalado, los socialistas de Castilla-La Mancha continuaron votando a favor de Sánchez.

También ha hecho referencia a las declaraciones de Page en las que aseguró que defendía al socialismo por encima de todo y que no permitiría que Sánchez siguiera "manoseando al PSOE". Núñez ha sostenido que, pese a esas palabras, los diputados socialistas de Castilla-La Mancha siguieron respaldando al presidente del Gobierno en el Congreso.

En este contexto, ha preguntado: "¿Cómo se puede estar criticando a Pedro Sánchez en los medios de comunicación, pero a la vez premiando a Patxi López al premio que da el PSOE en la Feria de Albacete?".

Núñez ya había reclamado anteriormente a los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha que fueran "coherentes" con las posiciones expresadas públicamente por Page respecto a Ceuta y que votaran en el Congreso en consecuencia.

"Page tiene que hablar menos y actuar más"

El presidente regional del PP ha reclamado a Page que "hable menos y actúe más", al considerar que los ciudadanos "lo único que ven es una Castilla-La Mancha que va peor".

Para respaldar esta afirmación, Núñez ha citado varios datos y porcentajes, entre ellos que, según sus palabras, "desde que Page es presidente, la cesta de la compra ha subido en Castilla-La Mancha un 49 %" y que "hacer la compra en Castilla-La Mancha es el lugar más caro de España".

Asimismo, ha asegurado que "la pobreza se ha disparado" y ha afirmado que un 34 % de los castellanomanchegos viven en situación de pobreza, que cuatro de cada diez menores de 18 años están en exclusión social y que el 70 % de la población de Castilla-La Mancha no puede permitirse una semana de vacaciones.

El dirigente 'popular' también ha criticado la situación de las listas de espera sanitarias, que ha definido como "disparadas, como nunca", y ha puesto el foco en los problemas del sector agrícola.

En este último ámbito, Núñez ha afirmado que no podría "dormir tranquilo por las noches si mis agricultores no pueden regar o no tienen un precio justo para poder hacer rentable su explotación", en contraposición, según sus palabras, con la preocupación de Page por mantenerse en el Gobierno.

Finalmente, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha defendido que "hasta que no cambie el Gobierno no van a cambiar las políticas" y ha sostenido que "hasta que no haya un cambio de Gobierno no va a haber un gobierno que pueda llevar a Castilla-La Mancha hacia la vanguardia".