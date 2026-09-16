Al menos nueve estudiantes de Ceuta han trasladado su expediente a la UCLM ante la crisis migratoria

Un total de nueve estudiantes de Ceuta han trasladado su expediente a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ante la situación que vive la ciudad autónoma por la entrada masiva de migrantes.

Así ha informado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su intervención en la apertura oficial del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), celebrada en Talavera de la Reina.

"Nos consta que hay gente, incluso familias en Ceuta, que han querido y han podido enviar a la Península a sus chicos, sus hijos, para estudiar", ha asegurado.

Según ha detallado, hay "como mínimo, nueve ciudadanos de Ceuta que han cambiado el expediente para estudiar en el sistema educativo castellanomanchego". No obstante, ha afirmado que no se facilitarán datos personales sobre ellos.

"Es muy gordo"

Por ello, Page ha utilizado este dato para reclamar que "no se normalice" la situación que vive la ciudad autónoma. Y se ha referido a las consecuencias que está teniendo la situación de Ceuta, también sobre el ámbito educativo.

"Esto nos tiene que hacer reflexionar a todos y no pensar que lo que pasa en Ceuta se va a aclimatar al paisaje como uno más de los problemas. Lo ocurrido trasciende además el enfrentamiento entre partidos", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido que el problema afecta a los "perímetros de convivencia" y a la necesidad de ofrecer "certidumbre y seguridad" desde las instituciones.

"Es muy gordo eso y es bastante más gordo pensar que puede haber más o que puede reproducirse. Se trata de una cuestión que incumbe a derechas y a izquierdas", ha sentenciado.