Castilla-La Mancha recibe a 14 menores migrantes de Ceuta pese a la "complicada situación" de los sistemas de acogida

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha anunciado que Castilla-La Mancha acogerá este jueves a un total de 14 menores migrantes procedentes de Ceuta, en cumplimiento del Real Decreto-ley de medidas relativas a la distribución de menores migrantes.

Así lo ha expresado este miércoles, desde el vermú solidario de la Feria de Guadalajara, confirmando que entre los 14 menores hay una niña.

"La comunidad mantiene la misma línea de colaboración con esta situación y con otras que se han dado parecidas. Desde Castilla-La Mancha queremos seguir reforzando la idea que somos una comunidad autónoma solidaria", ha expresado.

No obstante, ha reconocido que la aplicación de la normativa está resultando "complicada", ya que han sido muchas más acogidas las que se han llevado a cabo en Castilla-La Mancha.

Asimismo, ha afirmado que la región entiende que debe "dar la posibilidad de aportar las herramientas que están a su alcance para poder ayudar a los demás".

"Los 14 menores que llegarán a la comunidad van a tener oportunidades", ha afirmado, a la vez que ha asegurado que se está trabajando en la agrupación familiar, con el objetivo de que los menores "volvieran con sus familias".

"Nosotros ponemos a disposición los medios y los mecanismos que tenemos para poder atender a estas circunstancias", ha afirmado.

Sistemas tensionados

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional votó a favor de la aportación del Gobierno de 25 millones para la atención de la infancia migrante en Ceuta durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Sin embargo, pidió que la cuantía fuera ampliada posteriormente, ya que era "insuficiente".

La propia García Torijano pidió al Gobierno de España que se explorasen alternativas para "no sobrecargar unos sistemas autonómicos que ya están tensionados".

Además, horas antes de la reunión, aseguró en una entrevista con Cadena SER que la comunidad "no cuenta con capacidad para albergar menores procedentes de Ceuta".

De hecho, durante el pleno de las Cortes del pasado 3 de septiembre, la consejera exigió al Gobierno central que "asuma su responsabilidad" ante la situación de los menores en Ceuta y aporte los recursos necesarios para ello.

Estas declaraciones van en la línea de la opinión del presidente autonómico, Emiliano García-Page, que calificó la entrada masiva de inmigrantes como una "invasión" y exigió al Gobierno que cumpla con su compromiso de "devolver a todos" los que entraron de forma irregular.

"Castilla-La Mancha ya acoge desde hace años a muchos más menores migrantes de los que le corresponden por su propia población", aseguró.

Unas declaraciones que provocaron cierta polémica, con asociaciones como Amnistía Internacional haciendo pública su preocupación y pidiendo a Page que "facilite" la reubicación de los menores, "garantizando su acogida digna y la protección efectiva de todos sus derechos".