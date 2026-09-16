Albacete estará en alerta naranja este jueves por lluvias muy intensas: la Junta ha activado el Meteocam

Un frente llegado a España por el área cantábrica, que ha avanzado a lo largo de este miércoles por la Península está dejando tormentas y lluvias muy intensas en buena parte del país.

Este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará una alerta naranja en la provincia de Albacete por fuertes lluvias.

El aviso arrancará a las 3 horas de la madrugada y se extenderá hasta las 12 del mediodía, por precipitaciones que podrían dejar acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en la zona de La Mancha, Alcaraz y Segura y en Hellín y Almansa.

No obstante, las tres comarcas se mantendrán en aviso amarillo hasta las 20 horas de la tarde.

Asimismo, también estarán en riesgo de tormentas, que podrían dejar granizo y rachas de viento muy fuertes.

Por otro lado, la Aemet también activará este jueves un aviso amarillo por tormentas y lluvias en La Mancha de Ciudad Real y en La Mancha conquense.

Meteocam activado

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado a las 14 horas de este miércoles el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), en Fase de Alerta -Situación Operativa 0-, ante la previsión en Albacete, Ciudad Real y Cuenca.

Desde su activación, tan solo se han registrado tres incidencias relacionadas con las lluvias entre las 18 y las 20 horas, todas ellas en la provincia de Cuenca.

Según el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, se trata de la caída de un árbol, que ha obstaculizado un carril en la carretera N-420 en Cañete; el desbordamiento de una acequia en Chillarón de Cuenca, que ha provocado la entrada de agua en la N-320; y la inundación de un taller en un polígono en Fuentenava de Jábaga.

Previsión del jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielo nuboso o cubierto en Albacete, intervalos nubosos en el resto de la mitad oriental y en La Mancha, y en el resto poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas y de evolución.

Habrá chubascos y tormentas al principio en Albacete, que no se descartan aislados en Cuenca y la Mancha de Ciudad Real.

Pueden ser localmente fuertes, incluso persistentes en Albacete, sin descartarse chubascos y tormentas locales, intermitentes e intensas hasta bien entrada la tarde en esta provincia.

Las temperaturas irán en descenso, que, en el caso de las máximas, será notable en el cuadrante sureste y zonas aledañas y sin cambios o en ascenso en Guadalajara. El viento flojo con predominio de la componente este e intervalos moderados de madrugada.