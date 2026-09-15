Suspendido el trasvase Tajo - Segura por una rotura en Liétor (Albacete): la CHT habla de "graves daños" en el tramo dos

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha informado de la suspensión del trasvase Tajo – Segura tras la detección de una rotura en el tramo dos de la infraestructura.

Según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la afección se detectó este lunes y afecta a un punto del canal a su paso por el término municipal de Liétor (Albacete), en el tramo previo a la Central Hidroeléctrica de Fontanar I.

Tras su detección, la primera medida ha sido el cierre del trasvase, con el objetivo de vaciar el canal y permitir la inspección minuciosa del tramo afectado, así como la valoración precisa de los daños existentes.

La primera evaluación ha arrojado la existencia de "graves daños" por el colapso en los paños de la solera y de los taludes del canal, así como "importantes alteraciones" en el terreno sobre el que se asientan.

Roturas previas

La nueva avería del trasvase tiene como precedente más reciente el cierre registrado en agosto de 2025. La CHT detectó entonces una rotura grave en el canal, también a la altura de Liétor (Albacete), que obligó a vaciar el acueducto. Las obras concluyeron el 1 de octubre, tras alrededor de mes y medio de interrupción.

Otro antecedente relevante se produjo entre el 1 de septiembre de 2020 y el 20 de marzo de 2021. Unas filtraciones en el dique principal de La Bujeda obligaron a mantener cerrado el trasvase durante aproximadamente seis meses.

Si una avería impide completar un trasvase, el volumen pendiente no desaparece necesariamente: puede quedar registrado y recuperarse después, siempre dentro de los plazos y condiciones que establece la normativa.

Trasvase Tajo – Segura

El trasvase Tajo-Segura arrancó su explotación en 1979, tras ser inicialmente planteado en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 y posteriormente en el 'Anteproyecto General del Aprovechamiento Conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste de España. Complejo Tajo-Segura' de 1967.

La infraestructura tiene una longitud de 292 kilómetros y conecta las cuencas del Tajo y del Segura, atravesando las cuencas del Guadiana y del Júcar.