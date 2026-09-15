Sabrido no visualiza una rebelión de los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha: "Sería defraudar a sus votantes"

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha reconocido que no vislumbra un escenario, "ni siquiera remotamente", en el que los ocho diputados del PSOE pertenecientes a la federación castellanomanchega se salten la disciplina de voto y no voten a favor de la nueva ley de financiación autonómica.

En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, el representante del Ejecutivo central en la comunidad autónoma ha respondido a las manifestaciones emitidas en los últimos días por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, abriendo la puerta a una posible rebelión entre los parlamentarios de Castilla-La Mancha.

A este respecto, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha constatado que los diputados castellanomanchegos tienen decidido parar esta reforma "con hechos" si el texto que llega a la Cámara Baja es el mismo que aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el único apoyo de Cataluña y Canarias.

"No lo contemplo ni me parece razonable. No creo que apoyar al Gobierno de España sea traicionar a Castilla-La Mancha", ha reflexionado Sabrido, quien ha asegurado que estos diputados "fueron elegidos dentro de una lista encabezada a nivel nacional por Pedro Sánchez, votada por gente progresista", por lo que votar ahora en contra de los postulados del Gobierno sería "defraudar a los que le votaron".

Sabrido ha recordado que el nuevo sistema de financiación autonómica todavía tiene que ser debatido en el Congreso. De ahí que considere "inoportuno" barajar en estos momentos "que se va a votar o que no se va a votar".

En cualquier caso, ha enfatizado que una vez que el texto pueda ser elevado para su votación, conoce a los ocho diputados socialistas y no cree que "estén en esa clave", la de romper la disciplina de voto.

Por último, Sabrido ha advertido que si finalmente se concreta la ruptura, los parlamentarios de Castilla-La Mancha estarían "satisfaciendo a la derecha y a la extrema derecha", en un objetivo que llevan persiguiendo durante mucho tiempo: "Derribar a Pedro Sánchez".