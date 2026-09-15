El PP acusa a Page de tener una "actitud teatral": "Es oposición de Sánchez al hablar y socio cuando sus diputados votan"

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que "deje de ser oposición al hablar y socio de Pedro Sánchez" cuando sus diputados votan en el Congreso.

Así lo ha expresado la 'popular' en un contexto en el que, según ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, algunos diputados socialistas castellanomanchegos estarían dispuestos a adoptar medidas de distinta índole dentro del grupo parlamentario para impedir la aprobación de la financiación autonómica si llega al Congreso.

Sin embargo, Hernández ha asegurado que no hace falta esperar a la votación sobre financiación para comprobar la actuación de los diputados.

"Ya tenemos el ejemplo de Ceuta. Page fue muy contundente en sus críticas a la gestión de Pedro Sánchez durante la crisis de Ceuta, pero cuando el PP llevó al Congreso una iniciativa para afrontar esa crisis, los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha votaron en contra", ha recordado.

Para Hernández, "no puede haber libertad de voto a la carta" o que los diputados "sean de Page para las declaraciones y de Sánchez para las votaciones".

Por ello, ha pedido a Page que "sea consecuente" y ha alertado que "no puede pretender ser oposición cuando habla ante una cámara y socio de Sánchez cuando sus diputados votan".

"Actitud teatral de Page"

Según ha valorado, Page "intenta construir durante años una imagen de oposición interna" a Pedro Sánchez, que luego "no se corresponde con la actuación parlamentaria".

"Page puede decir que está en contra de Sánchez, que Sánchez se equivoca, criticar sus pactos o elevar el tono todo lo que quiera, pero cuando Sánchez ha necesitado los votos del PSOE de Castilla-La Mancha, esos votos han estado ahí", ha afirmado.

Para la 'popular', Page está "inhabilitado políticamente" al mantener una actitud "teatral" que demuestra que el castellanomanchego es el socio "más fiel" de Sánchez.

"Cuando llegue la votación sobre financiación, que cada diputado explique su posición y responda a una pregunta: ¿por qué ahora se cuestiona la disciplina de voto y con Ceuta no se cuestionó? Esto va de promesas, no de hechos", ha sentenciado.