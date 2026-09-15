Castilla-La Mancha culminará este año su red especializada de alzhéimer con 170 plazas y más de nueve millones de inversión

Page y Bárbara García participan en el vermú solidario de la Feria de Guadalajara. JCCM

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha anunciado que Castilla-La Mancha va a culminar en 2026 su red de recursos especializados de atención al alzhéimer con la puesta en marcha del centro de Talavera de la Reina (Toledo), con un total de 170 plazas y una inversión de más de 9 millones de euros.

Así lo ha expresado durante su participación en el Vermú Solidario de las Ferias de Guadalajara, que este año dedica sus tres primeras jornadas a la Asociación Provincial de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de Guadalajara (Afagu) y las tres últimas a Fundación Nipace.

El recurso de Talavera completará una red que cuenta ya con el Centro de Día especializado 'El Olivo' de Ciudad Real y con el nuevo Centro de Referencia de Atención a Personas con Alzhéimer y otras Demencias de Albacete, inaugurado el pasado mes de julio.

"Una política de cuidados no se construye solamente levantando edificios, sino también con profesionales, asociaciones como Afagu, servicios que preservan la autonomía y apoyando y acompañando a las familias", ha afirmado.

Y ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha destina más de cuatro millones de euros cada año a la colaboración con las entidades que trabajan en el ámbito del alzhéimer a través de diferentes programas y líneas de apoyo, ha recalcado.

Asimismo, en 2026 la financiación específica para estas entidades a través de la convocatoria del IRPF social ha aumentado un 52 %, al pasar de 308.910 a más de 470.000 euros.

Vermú solidario

García Torijano ha destacado que la cita "vuelve a demostrar algo que las entidades de Guadalajara saben hacer muy bien: convertir también sus Ferias en solidaridad y en compromiso con las personas".

Y ha felicitado especialmente a Afagu, que en 2026 cumple 30 años acompañando a las personas con alzhéimer y otras demencias, a sus familias y a quienes cuidan.

"Treinta años después, hay algo que sigue siendo esencial: que ninguna persona y ninguna familia tenga que afrontar en soledad un diagnóstico de alzhéimer", ha afirmado.