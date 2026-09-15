Bellido avisa de que "cada vez hay más riesgos" para la democracia en España y reclama "respeto al adversario"

Pablo Bellido en una imagen durante una entrevista que se realizó en EL ESPAÑOL de CLM. Ángela Pulido Díaz

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha advertido este martes de que algunas prácticas que se están normalizando en España "ponen en riesgo la democracia" y ha reclamado "respeto para el adversario, que no es un enemigo a eliminar".

Lo ha hecho en un mensaje institucional difundido con motivo del Día Internacional de la Democracia.

Bellido ha aprovechado esta jornada para reflexionar sobre la situación de la democracia en España y en el resto del mundo, en un contexto que considera marcado por una "grave crisis" en la plenitud democrática.

En este sentido, ha citado el informe de The Economist Inteligence Unit, según el cual solo 26 países del mundo, en los que vive menos del 7 % de la población, cuentan con una democracia plena.

España ocupa el puesto 21 de esta calificación. "Somos unos afortunados, pero cada vez hay más riesgos", ha señalado el presidente de la Cámara autonómica, que considera necesario preservar los elementos que permiten hablar de una democracia plena.

En su mensaje, Bellido ha incidido en que una democracia "no consiste solamente en votar periódicamente", sino que requiere también el cumplimiento de otros principios básicos.

Entre ellos, ha situado la "transparencia" y la "rendición de cuentas por parte de los poderes públicos", además de un catálogo de "derechos, libertades y servicios públicos a la altura de la ciudadanía".

"Quienes opinan de otra manera no son enemigos"

Pero el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha ha situado especialmente el foco en el respeto entre quienes mantienen posiciones políticas diferentes. A su juicio, esta es una de las claves "determinantes" que están fallando en España durante los últimos tiempos.

Así, ha reclamado "respeto al adversario" y ha alertado de que quienes mantienen una opinión distinta no deben ser tratados como enemigos.

"Quienes opinan de otra manera no son enemigos a los que haya que eliminar, sino adversarios a los que reconocemos y respetamos", ha defendido.

Bellido ha ligado este respeto a uno de los principios fundamentales de la democracia: "la protección tanto de las mayorías como de las minorías".

El presidente de las Cortes ha cerrado su mensaje con una apelación a la esperanza y a la necesidad de seguir avanzando para fortalecer la democracia española.

"Ojalá que todos podamos avanzar en el futuro para mejorar la democracia española", ha señalado, al tiempo que ha deseado que los países que se encuentren en proceso puedan alcanzar una democracia plena.