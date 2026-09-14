Page garantiza que la IA no sustituirá a ningún funcionario en Castilla-La Mancha y anuncia otras 3.500 plazas

Emiliano García-Page ha mandado este lunes un mensaje de tranquilidad a los empleados públicos de Castilla-La Mancha ante la inteligencia artificial (IA) y ha garantizado que el avance de esta tecnología no conllevará despidos en la Administración regional.

"Quiero que quede muy claro que en esta región ningún responsable público ni ningún funcionario va a ser víctima de la inteligencia artificial", ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha durante la inauguración de la nueva Ciudad Administrativa de Ciudad Real.

Page ha alertado de que "hay quien ya está incluso frotándose las manos" ante la posibilidad de que la IA permita reducir las plantillas públicas "en todas las administraciones", algo que no sucederá en Castilla-La Mancha, ha comprometido.

"Hay que favorecernos lo más posible de aquello que nos da la tecnología, aunque tengamos al mismo tiempo que estar prevenidos con todo aquello que nos puede traer de malo", ha defendido el presidente castellanomanchego, que ha pronosticado que "muchísimos millones de expedientes se van a tramitar de forma instantánea" gracias a la IA.

Page ha avanzado también que su Gobierno trabaja en la elaboración de una estrategia de transición con la inteligencia artificial en el ámbito de la Administración, que se desarrollará a medio y largo plazo y que, según ha señalado, estará pactada con los sindicatos.

Nueva OPE

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo autonómico ha anunciado que, antes de que termine el año, quedará aprobada una nueva oferta pública de empleo que contará con "no menos de 3.500 puestos de trabajo".

Page también ha anunciado que a partir de noviembre comenzarán las obras de ampliación y modernización del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

El Consejo de Gobierno aprobará este martes, además, la adquisición de tres equipos avanzados para el diagnóstico del cáncer de mama, uno de ellos destinado al Hospital General Universitario de Ciudad Real y los otros dos a los hospitales de Albacete y Guadalajara.