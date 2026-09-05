Nuñez reta a Page a tumbar a Sánchez con una moción tras acusar a sus alcaldes de boicotear el apoyo a Ceuta

La resaca de las movilizaciones del pasado 2 de septiembre en apoyo a Ceuta ha elevado la tensión política en Castilla-La Mancha. El presidente del Partido Popular en la región, Paco Núñez, ha lanzado este viernes una nueva ofensiva contra el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García Page, al que ha calificado sin ambages como "cómplice de lo que está pasando en Ceuta".

Las declaraciones de Núñez, realizadas precisamente en Almansa —uno de los feudos donde los populares denuncian la falta de colaboración institucional—, se sustentan en los datos de un informe interno del PP.

Este documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, radiografía el impacto de las protestas en 39 municipios clave y cifra la asistencia en 98.200 personas, respaldando así los "más de 100.000 castellanomanchegos" que el líder de la oposición ha asegurado que "salieron a la calle para mostrar la solidaridad de Castilla-La Mancha con el pueblo ceutí".

Para el líder popular, la lectura de la jornada es clara: "El miércoles toda Castilla-La Mancha salió a la calle para concentrarse en defensa de Ceuta y en defensa de España. Toda menos Page y el PSOE".

Reproches

El cruce de acusaciones no se limita al terreno retórico. El informe interno al que ha tenido acceso este diario desvela un profundo contraste en el desarrollo de las concentraciones dependiendo del color político del ayuntamiento.

Según el análisis del PP, los 21 municipios gobernados por los populares congregaron a 80.550 asistentes, contando en un 95,2% de los casos con cesión de megafonía y un 100% de cobertura en regulación de tráfico.

Por el contrario, en las 16 localidades gobernadas por el PSOE (que sumaron 16.900 manifestantes), ningún consistorio cedió equipos de megafonía y apenas un 68,8% facilitó la regulación del tráfico.

El documento atribuye esta situación a una circular de Ferraz que exigía "no participar", directriz que, según los populares, fue asumida en la región bajo el liderazgo regional de Page.

La versión del PSOE

Frente a estas acusaciones, el PSOE de Castilla-La Mancha niega tajantemente cualquier tipo de boicot a las concentraciones. Desde las filas socialistas justifican que no se sumaron a estas convocatorias al considerar que tenían una evidente motivación partidista, argumentando que fueron impulsadas a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de manera unilateral, sin haber sido comunicadas ni negociadas previamente por parte del PP.

Asimismo, los socialistas recuerdan que los ayuntamientos castellanomanchegos gobernados por el PSOE sí han mostrado su firme respaldo a Ceuta de distintas formas durante estos días.

Entre estas acciones destacan el despliegue de banderas de la ciudad autónoma en los balcones de los ayuntamientos y la aprobación de declaraciones institucionales para oficializar la solidaridad de sus municipios con el pueblo ceutí.

"España ha sido invadida"

Más allá de la polémica municipal, Núñez ha querido poner en valor el motivo de las marchas: reclamar "que haya una protección de nuestras fronteras", "que no se ponga en duda la integridad territorial" y exigir el apoyo a Ceuta. En un tono de máxima gravedad, el dirigente popular ha sentenciado: "La realidad es que España ha sido invadida, lo ha sido por la frontera española de Ceuta, el pueblo ceutí está viviendo un calvario y el Gobierno de Sánchez no ha estado a la altura".

En este contexto, Núñez ha censurado la "contradicción" constante de Page, a quien acusa de intentar "marcar un tono de distanciamiento" frente a los micrófonos mientras sus diputados nacionales respaldan las políticas de Moncloa.

El líder popular ha recordado cómo el número dos del socialismo castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, junto al resto de los representantes de la región, "aplaudía a manos llenas a Pedro Sánchez, de pie" en el Congreso de los Diputados.

El órdago de la moción de censura

Como colofón a su intervención, Paco Núñez ha lanzado un ultimátum a Page, retándole a pasar de las palabras a los hechos si verdaderamente disiente del rumbo de su partido.

"Si Page quiere acabar con el sanchismo, si Page quiere que la legislatura finalice, si Page cree que hay que hacer una enmienda a la totalidad a las políticas de Sánchez, lo tiene muy sencillo", ha desafiado Núñez.

"Que sus diputados se pongan a disposición de una moción de censura y se acaba, por lo tanto, la legislatura", ha finalizado.