El PP insta a Page a "impedir" el nuevo modelo de financiación: "Que acabe con la legislatura de Sánchez"

El vicesecretario de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Santiago Serrano, ha instado al presidente regional, Emiliano García-Page, a "impedir el nuevo modelo de financiación autonómica acabando con la legislatura de Pedro Sánchez".

Así lo ha expresado el 'popular' ante la celebración este viernes de Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha culminado con la aprobación del nuevo modelo. "Este modelo sale adelante con los votos del Gobierno y Cataluña", ha afirmado Serrano.

"Page ya se ha prestado a ese juego del Gobierno de Pedro Sánchez de romper la unidad y de romper la igualdad de las comunidades autónomas a la hora de negociar lo que es de todos o debería ser de todos", ha criticado.

Por ello, ha afirmado que la única solución para frenar esta situación es poner fin a la actual legislatura que, desde luego, "está siendo la más perjudicial para el conjunto del país y también para Castilla-La Mancha".

"Está en manos de Emiliano García-Page y de sus ocho diputados dejar de ser los relaciones públicas de Pedro Sánchez en Castilla-La Mancha. Y está en su mano acabar con una legislatura que ya hace mucho tiempo que debió haber llegado a su fin", ha asegurado.

"Deriva" del PSOE de Page

Por otro lado, ha apuntado a la "deriva antidemocrática" que está tomando el PSOE de Page, "pareciéndose cada vez más a Sánchez".

Serrano ha reiterado las críticas de su partido a la expulsión de la diputada autonómica Itziar Asenjo del pleno de las Cortes por hablar de Ceuta durante un punto del día relacionado con el agua en la región.

"Es inaceptable y profundamente grave considerar que hablar de Ceuta va totalmente en contra del sentir general de todos los castellanomanchegos, especialmente cuando la situación que viven se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y ha provocado concentraciones multitudinarias en Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Núñez cree que "Page es cómplice"

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que Emiliano García-Page "es cómplice de lo que está pasando en Ceuta".

Desde Almansa (Albacete), ha indicado que "mientras trata de marcar un tono de distanciamiento con Pedro Sánchez, sus diputados lo aplauden a manos llenas y respaldan con sus votos las políticas del Gobierno".

"Más de 100.000 castellanomanchegos salieron a la calle el pasado miércoles para mostrar la solidaridad de Castilla-La Mancha con el pueblo ceutí. Y entre esas personas no estaban los dirigentes socialistas", ha recordado.

Por ello, ha instado a Page a "acabar con el sanchismo". "Si quiere que la legislatura finalice lo tiene muy sencillo, que sus diputados se pongan a disposición de una moción de censura y se acaba", ha sentenciado.