Page ve al Estado "muy prisionero" de la ley de inmigración y pide cambios para protegerse frente a nuevos "ataques"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha planteado la posibilidad de que España cuente con una "legislación especial" en materia migratoria para aquellos casos en los que una situación pueda afectar a la "soberanía", la "seguridad nacional" o la "integridad territorial" como está ocurriendo en el caso del ataque a Ceuta.

El dirigente castellanomanchego ha considerado que el Estado está actualmente "muy prisionero" de la legislación de inmigrantes y de la normativa de asilo político para responder ante determinados episodios.

Page se ha pronunciado así este viernes en una entrevista en Espejo Público de Antena 3, en la que ha abordado la situación vivida en Ceuta y el debate político generado en torno a la respuesta de España ante la presión migratoria en la frontera.

El presidente regional ha defendido que no se trata de cuestionar el trato que debe recibir quien llega a España, ya que, según ha afirmado, "hay que tratar a las personas como personas", sino de establecer mecanismos específicos cuando una situación pueda adquirir una dimensión relacionada con la seguridad nacional.

Cuestiona la previsión ante lo ocurrido en Ceuta

En este sentido, Page se ha preguntado si sería posible "definir un espacio" dentro de la legislación para que, cuando una cuestión migratoria como la ocurrida en Ceuta pueda ser considerada "un ataque", el Estado tenga la posibilidad de "proceder de una manera distinta, con reglas distintas".

A su juicio, sería necesario abordar esta cuestión para evitar que el Estado se encuentre limitado a la hora de reaccionar ante situaciones excepcionales. "El Estado está muy prisionero de la legislación de inmigración y de la de asilo político", ha asegurado.

Más allá del debate sobre qué miembro del Gobierno debe asumir responsabilidades por lo ocurrido en Ceuta, Page ha considerado que la cuestión es determinar si existió previsión y anticipación ante una situación que podía producirse.

El presidente de Castilla-La Mancha no se ha mostrado partidario de alimentar la "diatriba" sobre si la responsabilidad corresponde a la ministra de Defensa, Margarita Robles, o al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Si no había previsión y anticipación, malo; si lo estábamos y no se comunicó, peor; y si se comunicó y no se hizo nada, más grave todavía", ha afirmado. Page considera que en la frontera existía "un dispositivo mínimo", una circunstancia que, a su juicio, demuestra una actitud "de guardia baja" ante lo que podía suceder.

En cualquier caso, ha defendido al director general de la Policía, el castellanomanchego Francisco Pardo, de quien ha asegurado que, si hubiera tenido información sobre la situación, "no se la habría guardado".

"Hay que perimetrar realmente el conflicto"

El presidente regional también ha criticado el momento en el que se ha producido el debate político sobre Ceuta en el Congreso de los Diputados.

A su juicio, llega "muy tarde", porque ya se ha instalado entre la ciudadanía una opinión muy definida sobre la actuación del Gobierno.

Page ha considerado que la gestión de la situación "ha sido un desastre antes, durante y todavía lo es", aunque ha admitido que Pedro Sánchez debe ser "más meticuloso" a la hora de definir las acusaciones contra Marruecos.

Sin embargo, ha rechazado que ahora sea momento de "templar gaitas" y ha reclamado determinar si lo ocurrido debe ser considerado un problema de seguridad nacional.

En su opinión, la respuesta pasa por establecer con claridad el marco de actuación para el futuro. "La única manera de corregir a futuro y que no vuelva a pasar es literalmente definirlo, perimetrar realmente el conflicto", ha defendido.

Esta es precisamente la base de su propuesta de una "legislación especial" que permita diferenciar aquellos episodios migratorios que puedan ser considerados una cuestión de seguridad nacional de la gestión ordinaria de los flujos migratorios.

Palabras "muy inapropiadas" de Sánchez sobre el Rey

Durante la entrevista, García-Page también se ha referido a las palabras pronunciadas por Pedro Sánchez, sobre Felipe VI, después de que el presidente del Gobierno recordara que el Rey no ha visitado Ceuta durante su reinado.

Para Page, esas declaraciones fueron "muy inapropiadas". El presidente castellanomanchego ha defendido la actuación del monarca y ha destacado especialmente "la templanza que gasta" en el actual contexto político.

Page ha asegurado que Felipe VI está haciendo gala de una actitud "extraordinariamente necesaria" en una época que ha definido como "frentista, populista" y "lamentable", marcada a su juicio por un "desdibuje de las instituciones".

Finalmente, ha considerado que las palabras de Sánchez sobre el Rey "delatan algún tipo de herida abierta" y ha insistido en que "no es justo y no es razonable" realizar este tipo de reproches al monarca.