Ciudad Real vuelve a invertir en la carretera de Carrión: el asfaltado integral se completará con 270.000 euros

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este viernes el decreto para iniciar el proyecto y la dirección de obra del asfaltado integral de la carretera de Carrión, una actuación que contará con una inversión aproximada de 270.000 euros y que dará continuidad a los trabajos ejecutados en esta vía durante 2024.

La intervención se financiará con cargo al Plan Extraordinario de Obras Municipales 2026 de la Diputación Provincial y permitirá continuar la actuación realizada hace dos años en el tramo comprendido entre la rotonda de la calle Mata y el restaurante El Molino.

El concejal de Obras y Movilidad, Miguel Hervás, ha calificado el proyecto de "muy necesario" y ha señalado que responde al compromiso del equipo de Gobierno de mejorar los accesos a Ciudad Real y la accesibilidad de la ciudad.

En este sentido, ha situado esta actuación dentro de la estrategia municipal de mejora de las principales vías de acceso a la capital, junto a otras intervenciones como la realizada en la carretera de Valdepeñas, en el entorno de Los Silos.

Dos años de trabajos intensos

Con la nueva actuación, la inversión municipal destinada a la carretera de Carrión superará el medio millón de euros si se suma el coste de los trabajos correspondientes a la primera fase y los 270.000 euros previstos ahora.

Hervás ha explicado que el Ayuntamiento lleva dos años trabajando en la actuación de la carretera de Carrión, con el objetivo de mejorar progresivamente el estado de esta vía y las condiciones de acceso a la ciudad.

El proyecto aprobado ahora permitirá dar continuidad a los trabajos realizados en 2024 y avanzar en el asfaltado de la carretera, una de las vías de entrada y salida de Ciudad Real.

El responsable municipal de Obras y Movilidad ha aprovechado para poner en valor el conjunto de actuaciones desarrolladas durante la presente legislatura. Según ha indicado, el Ayuntamiento ha intervenido ya en más de 60 calles de la ciudad.

Además, durante los próximos meses está previsto actuar en otras 24 vías, con una inversión conjunta de 667.000 euros.

De este modo, el Consistorio mantiene su apuesta por la renovación y mejora de las calles y principales accesos de Ciudad Real mediante diferentes proyectos de obra pública, con actuaciones destinadas tanto a mejorar el firme como las condiciones de movilidad y accesibilidad.