Aviso de la AEMET para Castilla-La Mancha: tormentas con rachas muy fuertes de viento y granizo

Banderas ondeando violentamente por rachas de viento en las Cortes de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene este domingo avisos amarillos por tormentas en varias zonas de Castilla-La Mancha, con posibilidad de que algunas vayan acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo.

El episodio afecta a áreas de Albacete, Ciudad Real y Toledo y se concentra especialmente durante la tarde y primeras horas de la noche.

En Albacete, el aviso se ha activado a las 14:00 horas en las sierras de Alcaraz y Segura y permanecerá vigente hasta las 21:59 horas. La AEMET contempla una probabilidad de entre el 40 % y el 70 % de que se produzcan tormentas y advierte expresamente de que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo.

En Ciudad Real, el aviso afecta a Montes del norte y Anchuras. Comienza a las 15:00 horas y se mantiene hasta las 23:59 horas.

A esa misma hora se activan los avisos en la provincia de Toledo, concretamente en el Valle del Tajo y los Montes de Toledo. En ambos casos estarán vigentes hasta la medianoche.

Se trata en todos los casos de avisos de peligro bajo, pero la presencia de tormentas puede provocar cambios bruscos de las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas afectadas.

La inestabilidad continúa

La situación no terminará con la jornada del domingo. La previsión de la AEMET apunta a que este lunes 17 de agosto continuará la inestabilidad en Castilla-La Mancha, con nubosidad de evolución durante la segunda mitad del día y posibilidad de tormentas.

La Agencia prevé tormentas que pueden ser fuertes y estar localmente acompañadas de chubascos fuertes en Ciudad Real y Albacete. Serán menos probables en las zonas de Hellín y Almansa y tampoco se descartan, aunque con menor probabilidad y de forma ocasional, en los sistemas Ibérico y Central.

Además, las tormentas podrán volver a generar rachas fuertes o muy fuertes de viento.

El episodio se enmarca en una jornada de tiempo inestable en buena parte de España, con tormentas y rachas intensas en distintos puntos de la Península. La AEMET mantiene su sistema de avisos para anticipar estos fenómenos y actualizar su evolución.

Hasta 39 grados

La particularidad de este episodio es que las tormentas convivirán con temperaturas elevadas.

Este lunes se esperan temperaturas en ascenso, con posibilidad de superar los 39 grados en los valles del Tajo y del Guadiana y en las sierras de Alcudia y Madrona. También se podrán alcanzar o superar los 37 grados en la Sierra de San Vicente y la Mancha albaceteña.

El viento será flojo y soplará principalmente de componente este y sureste. Durante las horas centrales ganará intensidad y, especialmente en las zonas afectadas por tormentas, podrá registrar rachas fuertes o muy fuertes.

La AEMET prevé además la presencia de ligera calima y nubosidad de evolución durante la segunda mitad de la jornada.