Puntos conflictivos y 848.000 desplazamientos en Castilla-La Mancha: la DGT activa su plan especial para el 15 de agosto

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha el próximo viernes 14 de agosto a las 15:00 horas del mediodía una nueva Operación Especial con motivo de la festividad del 15 de agosto, que se prolongará hasta las 24 horas del domingo 16. En las próximas jornadas se prevén 848.000 movimientos en Castilla-La Mancha.

Según los datos de la Delegación del Gobierno en la región, durante este fin de semana se esperan en la provincia de Albacete 161.300 desplazamientos, mientras que en la provincia de Ciudad Real 167.500, en la de Cuenca 143.300, en la de Guadalajara se prevé un registro de 154.700 y la provincia de Toledo liderará el número de desplazamientos con 221.200.

En cuanto a las carreteras de la región, en la provincia de Toledo la DGT ha señalado como puntos conflictivos la autovía A-4 en la salida del punto kilométrico 52 (Casilla de la Dolores), y en Ocaña; y en la autovía A-5, en Cazalegas y Maqueda, por retenciones.

Mapa de España sobre la previsión de desplazamientos en porcentaje. Dirección General de Tráfico.

En la provincia toledana existen obras en fase de ejecución en la CM-4050, CM-40, CM-4160, CM-410, CM-4167, CM-4019, CM-5002, CM-3001, CM-3005, CM-4000, CM-4013, TO-2899, TO-2875, TO-2788, TO-1291, TO-1198, TO-1190, TO-1095, TO-1283, N-502, N-400 en Toledo y la A-4, entre Ocaña y Tembleque.

En la provincia de Albacete los puntos conflictivos están en la A-31, en la variante de Albacete (kilómetro 79,500) y en la confluencia de carreteras A-31 y A-30 y en La Roda (kilómetro 38) en la confluencia de las carreteras A-31 y AP-36.

En la provincia de Ciudad Real no hay puntos conflictivos pero sí obras en la CR-7111 en Fernán Caballero/Picón, entre los kilómetros 0 y 10,8 por acondicionamiento; en la CR-612 Valdepeñas/Torrenueva, entre el kilómetro 0 y el 5,400 por mejora del trazado, ensanche y refuerzo y en la CR-5042 en San Lorenzo de Calatrava, del kilómetro 6 al 31, por labores de pavimentación. En todos esos casos hay un corte total de la vía.

En Cuenca el punto conflictivo está en la A-3, en el entronque con la A-31 y la A-43, en el punto kilométrico 177, por retenciones. En esta provincia hay obras en la A-43 y la N-301, en San Clemente; en la CM-2105, en Villalba de la Sierra y Mariana; en la CM-2023 en Priego; la CM-210 Beteta y Cueva del Hierro; en la CM-2119, en Tragacete y Veguillas de Tajo y en la CM-3124, en Quintanar del Rey y Villagarcía del Llano.

También en la CM-2100 en Buenache de Alarcón, en la CM-3112 en San Clemente, la CM-2054 en Leganiel, la CM-2105 en Villalba de la Sierra, en la CM-3222 en Villagarcía del Llano, la CM-3201 en Iniesta y El Herrumblar, la CM-210 en La Frontera y Cañamares, la CUV-5009, en el tramo de carretera comprendido entre Garaballa y Aliaguilla; y la CUV-1002, en el tramo de carretera comprendido entre Las Mesas y el límite de la provincia de Albacete.

Igualmente, hay obras en la CUV-8345, en el tramo de carretera comprendido entre la N-420 y Carrascosa de Haro; la CUV-5003, en el tramo de carretera comprendido entre Casas de Garcimolina y CUV-5008 (Santo Domingo de Moya); la CUV-5006, en el tramo de carretera comprendido entre CM-215 (Fuentelespino de Moya)-Henarejos y en la CUV-3232, en el tramo de carretera comprendido entre Alconchel de la Estrella-Villargordo del Marquesado.

Por último, en Guadalajara la DGT destaca la A-2, en Guadalajara y entre Cabanillas del Campo y Guadalajara; la N-320, del kilómetro 268 al 272,500, en Guadalajara.