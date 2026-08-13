Siete minutos de "anillo de fuego": así será el eclipse solar que Castilla-La Mancha vivirá el 26 de enero de 2028

Con la resaca emocional del eclipse solar del 12 de agosto de 2026, la mirada de muchos aficionados a la astronomía ya se dirige al 26 de enero de 2028. Ese día, un eclipse anular cruzará la península de suroeste a noreste y Baleares y formará "un anillo de fuego", ya que la Luna no cubrirá todo el disco solar.

Castilla-La Mancha será la mejor zona de España para presenciarlo debido a que la franja central del anillo cruzará directamente el corazón de la comunidad. Tras cruzar el océano Atlántico y adentrarse en Europa por las Islas Azores y Portugal, el eclipse concluirá su recorrido en España.

Las provincias de Albacete, Ciudad Real, así como el sur de Toledo, el sur de Cuenca y el este de Guadalajara serán la parte principal de la península que quedará bajo la sombra planetaria.

Mapa del recorrido de los tres eclipses en España. Ministerio

En ciudades como Albacete, la secuencia se iniciará a las 17:38 horas y el espectáculo total se alargará durante 149 minutos. Durante este intervalo, la ansiada fase del "anillo de fuego" brillará de forma continuada durante aproximadamente siete minutos.

Debido a la época del año (invierno) y al horario de la tarde, el Sol se situará a una elevación muy baja sobre el firmamento, rozando entre los cuatro y siete grados de altura. Para asegurar una contemplación óptima, los espectadores deberán buscar parajes elevados y con el horizonte oeste completamente libre.

Evolución del eclipse anular de Sol de 2028 en Albacete. Ministerio

Para admirar el eclipse con plena seguridad visual continuará siendo obligatorio el uso de gafas homologadas de observación solar. Dentro de la secuencia de eventos del llamado Trío Ibérico de Eclipses, la entidad de Ecoembes aconseja no desechar este accesorio protector tras el evento.

Si no se van a emplear, sugieren entregarlas a asociaciones astronómicas o centros educativos para darles un nuevo uso pedagógico. Si las gafas han sufrido un deterioro, sugieren separar los materiales. Por un lado, la montura debe depositarse en el contenedor azul de papel y cartón, mientras que el filtro solar tiene que destinarse al contenedor de resto.

Este evento astronómico supondrá además un impulso extraordinario para el turismo rural en Castilla-La Mancha. Diversos municipios de la comunidad se convertirán en el punto de encuentro de miles de visitantes que buscarán cielos limpios y ubicaciones idóneas.

Al tratarse de una cita en pleno invierno, convendrá acudir bien abrigado y consultar las previsiones meteorológicas. Este "anillo de fuego" será la última entrega de la histórica trilogía de eclipses solares (12 de agosto 2026, 2 de agosto de 2027 y 26 de enero de 2028) donde la región castellanomanchega será la principal protagonista.