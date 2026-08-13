Castilla-La Mancha desactiva el Platecam tras el eclipse, con 22 asistencias sanitarias durante el dispositivo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado este miércoles por la noche el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), que permanecía en fase de alerta en toda la región desde las 10:00 horas por la celebración del eclipse solar.

La dirección del Platecam acordó su desactivación a las 23:00 horas del miércoles, una vez finalizado el eclipse y tras constatar una evolución favorable de la situación, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Durante el dispositivo especial desplegado con motivo del fenómeno astronómico se han registrado 22 asistencias sanitarias en Castilla-La Mancha, según los datos facilitados a EFE por la Gerencia de Urgencias y Emergencias de la Consejería de Sanidad.

La mayoría de las atenciones se produjeron a partir de las 19:00 horas y estuvieron relacionadas principalmente con síntomas como mareos, alguna caída o malestar.

Guadalajara y Cuenca concentran la mayoría de asistencias

Por provincias, Guadalajara concentró nueve de las asistencias, mientras que en Cuenca se registraron otras ocho. Ambas provincias fueron algunos de los principales puntos de observación del eclipse en la región.

En Toledo se contabilizaron tres asistencias, mientras que Albacete y Ciudad Real registraron una cada una.

La activación del Platecam había permitido reforzar durante la jornada los medios de emergencia y coordinación ante la elevada afluencia prevista en diferentes puntos de Castilla-La Mancha para seguir el eclipse solar.

Mantienen restricciones de acceso al medio natural

Aunque el Platecam ya ha quedado desactivado, la Consejería de Desarrollo Sostenible mantiene hasta la medianoche de este jueves la prohibición temporal de entrada, circulación, parada y estacionamiento de vehículos a motor en determinados tramos de pistas forestales y accesos al medio natural.

La medida afecta a distintos municipios de las provincias de Cuenca y Guadalajara y se mantiene como medida preventiva ante el riesgo asociado a la elevada afluencia de personas en estos espacios naturales.

Con la desactivación del Platecam, Castilla-La Mancha da por finalizado el dispositivo extraordinario de emergencias activado con motivo del eclipse, después de una jornada en la que miles de personas se desplazaron por la región para contemplar el fenómeno astronómico.