Carlos, el invidente que disfrutó del eclipse a través del sonido: "Sabíamos perfectamente cómo la luna iba tapando el sol"

Desde que se supo la fecha y la hora exacta a la que se iba a producir el evento astronómico que ha revolucionado a todo el país, muchos han sido los que han rastreado internet buscando los mejores enclaves o las mejores experiencias para observar el fenómeno.

Pero, aquellos que no pudieron capturar el momento con sus propios ojos, ¿cómo vivieron esta cita marcada en el calendario?

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) brindó a sus afiliados la oportunidad de experimentar, a través del sonido, cómo la luna ennegreció la luz del día al situarse durante un par de minutos frente al sol, generando un halo de luz en forma de aureola luminiscente que rodeó al propio satélite.

Desde Cuenca, el grupo social puso en marcha una iniciativa para que las personas con discapacidad visual "pudiesen vivir de forma inclusiva el eclipse", así lo ha expresado el director de la agencia conquense de la ONCE, Javier Martínez, a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

La Universidad de Harvard en Estados Unidos creó en 2017 LightSound, un aparato que transforma la luz en sonido. Ahora, el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han utilizado esta fórmula para fabricar "cien dispositivos que se han distribuido por toda España" comenta Martínez señalando que en Cuenca han tenido dos de ellos.

Dispositivos LightSound. CSIC.

"Lo que permite este dispositivo es transformar la intensidad de la luz en sonidos. Durante el eclipse, primero se emitieron unos sonidos muy agudos que se fueron tornando en más graves según la luna fue ocultando el sol. Cuando se produce el eclipse total se hace el silencio y tan solo se escucharán unos pequeños tips", indica Martínez detallando que hasta allí se desplazaron otros afiliados "de Toledo y Alcázar de San Juan".

En la comunidad castellanomanchega "el único sitio donde se va a hacer el eclipse inclusivo para personas ciegas o con deficiencias visuales graves va a ser en Cuenca", subraya el director quien detalla que esta actividad está diseñada de la mano del Museo de las Ciencias de la región.

La plaza de Mangana de Cuenca se convirtió en un espacio de igualdad e inclusión mientras España se fundió de negro durante dos minutos. Allí estuvo Carlos Martínez, uno de los 35 afiliados con ceguera de la ONCE Cuenca, quien, en tiempo real y a través del sonido, pudo disfrutar del proceso de ocultación sin perderse detalle.

"Si no fuese por esa iniciativa, quizá no me hubiera animado a verlo, porque al ser ciego para que me voy a animar a mirarlo sino me voy a enterar de na", cuenta con humor el afiliado quien agradece a la ONCE haber promovido esta propuesta a la que califica de "correcta y productiva" y en la que asegura que estuvieron "muy arropados y cuidados por todos" durante la velada.

Foto de familia del colectivo ONCE en la plaza de Mangana de Cuenca. Cedida.

En cuanto a LightSound, el invidente se muestra "gratamente sorprendido" pues "pudimos saber cómo iba siendo el eclipse sin perdernos nada", relata señalando que en momentos así "aunque estés rodeado de gente, a veces se olvidan de ir diciendo cómo está la luna o el sol y te acabas perdiendo partes". Gracias al sonido en forma de "cantejos de pájaros" emitido por los amplificadores "viví una experiencia extraordinaria y la disfruté de principio a fin", cuenta.

"Sabíamos perfectamente cómo la luna iba tapando el sol por los sonidos, estaban muy diferenciados. Nos ayudó que fuese de más grave a más aguado para distinguir el proceso y no perdernos ninguna fase", cuenta mientras hace énfasis en el momento del eclipse total: "Cuando la luna tapó el sol se hizo el silencio y se rompió por los aplausos de las personas".