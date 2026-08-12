Así vivirán los políticos castellanomanchegos el eclipse que convierte a la región en un enclave privilegiado

¿Cómo vivirán los políticos castellanomanchegos el fenómeno astronómico que ha movilizado al país? EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha hablado con los rostros más conocidos de la política regional.

Tras 121 años sin haber presenciado cómo se hace de noche dos veces en solo 24 horas, esta generación de representantes podrá escribir en sus biografías que, en medio de la vorágine política del día a día, un 12 de agosto de 2026 tuvieron una cita astronómica en su agenda.

Emiliano García-Page, Milagros Tolón, Isabel Rodríguez, Paco Núñez, Esther Padilla, Carlos Velázquez, José Julián Gregorio y Ana Guarinos han apostado por disfrutar de este fenómeno desde la región. La única que lo verá fuera de las fronteras castellanomanchegas será la consejera de Economía, Patricia Franco.

Sin duda, la velada de este miércoles será un momento para dejar a un lado las diferencias políticas y disfrutar un acontecimiento en el que Castilla-La Mancha será uno de los mejores enclaves nacionales para verlo.

Emiliano García-Page

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Ángela Pulido Díaz.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, disfrutará del eclipse en la capital regional. El escenario elegido será el Centro Operativo Regional de Lucha contra Incendios Forestales (COR), desde donde, acompañado por parte de su equipo de Gobierno, tendrá la oportunidad de contemplar un fenómeno astronómico extraordinario que convertirá durante unos instantes el cielo castellanomanchego en el protagonista.

La jornada estará marcada por la expectación y la singularidad de un acontecimiento que no se repetía en la región desde hace más de un siglo. La llegada del eclipse supondrá, por tanto, una ocasión excepcional para volver a levantar la mirada al cielo y disfrutar de uno de esos espectáculos naturales capaces de reunir ciencia, curiosidad y emoción a partes iguales.

Desde el COR, Page será uno de los afortunados que observen cómo el sol quedará oculto por la luna en más de un 98 %. Durante esos momentos, la luz del día se apagará durante unos minutos para dar paso a la negrura que pronto volverá a dar paso a los últimos rayos de luz del día.

Milagros Tolón

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Milagros Tolón. E.E.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, presenciará el eclipse total de sol desde el Cerro Calderico de Consuegra, uno de los enclaves más emblemáticos de la provincia de Toledo.

El acto, en este privilegiado escenario de Castilla-La Mancha, contará también con la presencia de la alcaldesa de Consuegra y vicepresidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María Luisa Rodríguez.

El Cerro Calderico ofrecerá, además, una imagen especialmente evocadora durante el eclipse, con los molinos de viento sobre el horizonte y la llanura castellanomanchega como panorámica. Este enclave permitirá que el fenómeno deje una estampa para el recuerdo.

Isabel Rodríguez

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Javier Longobardo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha optado por contemplar el cielo en mitad de un paraje natural. El campo de La Mancha, uno de los mejores enclaves de la región, se convertirá en el escenario donde a cielo abierto la ministra será testigo, junto a su familia, de un fenómeno extraordinario.

En este sentido, Rodríguez ha pedido precaución para que en medio de la expectación la sorpresa no anule el entendimiento, y que la gente sea sensata a la hora de mirar al cielo, siempre con las gafas homologadas puestas.

Paco Núñez

El líder del PP en la región, Paco Núñez. Javier Longobardo.

El líder del Partido Popular en la región, Paco Núñez, ha escogido Almansa como escenario para disfrutar de un evento que, más de cien años después, volverá a teñir el día de negro.

En el campo, tranquilo y alejado del ruido, Núñez tendrá la compañía de su hijo Paco, de nueve años, con quien creará un recuerdo para siempre: "Lo veremos desde la terraza de la balsa. Allí tenemos una panorámica del pueblo y podremos ver el cielo abierto", señala.

Y, como en toda buena cita familiar, tampoco faltará algo de picar. El dirigente popular asegura que afrontarán el eclipse con todas las medidas de protección necesarias y con un toque dulce para acompañar la espera: "Iremos con una nevera llena de helado y limón granizado. Eso no va a faltar".

Esther Padilla

Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla. Javier Longobardo.

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, seguirá el eclipse desde el Centro Operativo Regional de Lucha contra Incendios Forestales (COR), en Toledo, donde coincidirá con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Ambos participarán en el seguimiento de este fenómeno astronómico excepcional, que convertirá el cielo de la región en uno de los grandes protagonistas de la jornada.

El COR se convertirá en uno de los puntos desde los que el Gobierno regional seguirá la evolución del eclipse, en una jornada en la que la ciencia y la naturaleza compartirán protagonismo. La presencia de Padilla y García-Page servirá además para poner el foco en Castilla-La Mancha como uno de los territorios privilegiados para contemplar este fenómeno.

Patricia Franco

La consejera de Economía, Patricia Franco. Javier Longobardo.

La consejera de Economía, Empresa y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, no verá el eclipse desde la región, aunque nos ha asegurado que sigue "de muy cerca todas las novedades que surgen alrededor de este evento".

Franco presenciará el eclipse desde Cantabria, otra de las zonas que, como en la región castellanomanchega, permitirá observar el fenómeno al completo.

Desde "una iglesia" en lo alto de un puerto cántabro, la consejera nos detalla que junto a sus "hermanas y amigas" aprovecharán para hacer un "picoteo compartido" y disfrutar juntas de un recuerdo que quedará grabado para siempre en sus retinas.

Carlos Velázquez

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. Ángela Pulido Díaz.

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, espera con ilusión la llegada de este día y presenciará el eclipse como un toledano más, aunque desde uno de los lugares con mejores vistas de la ciudad.

El regidor ha escogido uno de los miradores del Valle más cercanos al Hospital del Valle como plató para disfrutar del eclipse con el cielo en pantalla plana. Junto a su equipo de Gobierno y amigos, Velázquez será el encargado de "llevar el picoteo" para todos.

El alcalde nos ha adelantado que ya tiene las gafas homologadas necesarias para ver el eclipse con seguridad y disfrutar asimismo de unas vistas privilegiadas del casco histórico de Toledo.

José Julián Gregorio

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio. Javier Longobardo.

Desde Talavera de la Reina, su alcalde, José Julián Gregorio, vivirá el eclipse desde la ciudad de la cerámica con su familia al completo: "Lo viviremos todos juntos, mi mujer, mis cuatro hijos y nuestros cuatro nietos".

El alcalde y su familia ya están preparados para la gran cita: "Tenemos las gafas homologadas facilitadas por el grupo social ONCE", quienes además pondrán el broche de oro con "un menú de picoteo que hará mi mujer" y en el que no faltará "tinto de verano elaborado con vino de la tierra" y "tostas de jamón".

Ana Guarinos

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. E.E.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha escogido su municipio para ver el eclipse. Desde una parcela en Aguas Vivas, zona oficial de observación habilitada por el Ayuntamiento y con "capacidad para 10.000 personas", la edil acompañará a vecinos y visitantes cuando todos los ojos pongan la atención hacia la bóveda celeste.

Guarinos también lo disfrutará con el personal del Ayuntamiento "que está de servicio para que podamos disfrutar del eclipse con garantías y seguridad". Entre ellos estarán agentes de la Policía Local, Bomberos, Protección Civil, técnicos y personal de las brigadas del Ayuntamiento.

Un plan "sencillo para disfrutar y ver un acontecimiento histórico, extraordinario y excepcional", nos cuenta la alcaldesa.