El PP reprocha a Page la brecha de médicos por habitante con Castilla y León, pese a la dispersión de ambas regiones

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha acusado a Emiliano García-Page de convertir la sanidad regional en un sistema "de las excusas", ya que dispone de menos médicos por habitante que otros territorios, "está más saturada y cuenta con mayores listas de espera".

Agudo ha relacionado las políticas sanitarias de Page con el hecho de que Castilla-La Mancha se haya situado a la cola de España en médicos por habitante, con una tasa de apenas 4,9 médicos por cada 1.000 habitantes, frente a los 6,5 de media nacional.

Para el principal partido de la oposición, esta cifra "retrata el fracaso de la gestión sanitaria del Gobierno de Page después de años al frente de la Junta".

Según Agudo, el actual jefe del Ejecutivo regional "no puede seguir gobernando de espaldas a la realidad y después buscar una excusa para justificarla". Para el PP, los datos son "demoledores" porque muestran que Castilla-La Mancha tiene menos médicos por habitante que la media española y queda muy lejos de regiones con una realidad territorial similar.

La falta de profesionales "no es un problema abstracto ni una estadística más, sino la causa de una situación que los castellanomanchegos sufren cada día". La oposición considera que la situación surge de "una Atención Primaria saturada, el colapso de los servicios de Urgencias y listas de espera que siguen castigando a los pacientes".

Las consecuencias "las pagan los ciudadanos", ha asegurado Agudo. "Los pacientes esperan más, los profesionales trabajan al límite y los centros sanitarios no pueden prestar la atención que merecen nuestros vecinos".

La portavoz parlamentaria del PP regional ha insistido en que Page "ya no puede escudarse en la herencia recibida ni en circunstancias externas", porque acumula años gobernando Castilla-La Mancha "y ha tenido tiempo, presupuesto y competencias".

En este sentido, desde el PP regional se le ha reclamado que deje de "vender anuncios" y afronte el problema de la falta de profesionales sanitarios, "con medidas concretas para atraer y fidelizar médicos, reforzar la Atención Primaria, descongestionar las urgencias y reducir las listas de espera".

"Los ciudadanos no necesitan más propaganda sanitaria de Page; necesitan médicos, que les den cita, que cuando acudan a urgencias sean atendidos en tiempo y forma y que una operación no se convierta en meses de espera", ha afirmado.

El escenario de Castilla y León

Desde el PP han contrapuesto la realidad de Castilla-La Mancha con la de Castilla y León, donde se alcanza una tasa de 7,3 médicos por cada 1.000 habitantes, una ratio "muy por encima de nuestra región y de la media nacional".

Agudo ha afeado a Page "el uso constante de la dispersión poblacional como coartada", un argumento que "la realidad desmonta". La diputada del PP en las Cortes regionales ha subrayado que Castilla y León también tiene una población dispersa, muchos municipios pequeños y un territorio extenso.

Según Agudo, la diferencia radica en que allí "sí han sabido hacer una política sanitaria capaz de garantizar más médicos a sus ciudadanos". Desde el PP se han preguntado "por qué Page permite que la región tenga este problema".

Para el principal partido de la oposición, estos datos demuestran que la sanidad pública de Castilla-La Mancha necesita un cambio de rumbo, porque "no se puede seguir normalizando que nuestros ciudadanos tengan que esperar más y recibir menos mientras el Gobierno de Page presume de una gestión que los datos no respaldan".

Agudo ha enfatizado que la sanidad "no se defiende con discursos; se defiende con médicos".