Castilla-La Mancha envía masivamente un ES-Alert por el eclipse y las redes se incendian: "Qué susto, casi infarto..."

Mensaje ES-Alerta que ha enviado este miércoles a las 10:30 horas Protección Civil y el Gobierno de Castilla-La Mancha con motivo del eclipse. E.E. CLM

Miles de castellanomanchegos han sufrido un susto de "infarto" a las 10:30 horas de este miércoles 12 de agosto cuando sus teléfonos móviles han comenzado a vibrar y emitir un pitido ensordecedor con motivo del mensaje ES-Alert enviado masivamente por Protección Civil y la Junta de Comunidades debido al eclipse solar de esta tarde.

La repentina alarma sonora ha generado un torrente inmediato de reacciones en las redes sociales. En la plataforma X, la sorpresa se ha transformado en un fenómeno viral cargado de humor e incredulidad. "El susto que me acaba de dar el ES-Alert por el eclipse. Me acaba de quitar años de vida. Que suene más si tal", publica un usuario.

Otro añade "casi infarto cuando ha empezado el móvil a sonar por la alerta que ha enviado el Gobierno de Castilla-La Mancha. Qué susto". Por otro lado, numerosos internautas han cuestionado abiertamente la conveniencia de emplear una herramienta concebida para emergencias de máxima gravedad en un evento de estas características.

"De verdad, que aprendan que hay niveles y no hace falta mandar todo con el nivel máximo. Qué país se nos está quedando". "Me acaba de avisar mi primo de esto. Se han asustado porque pensaban que había un incendio cerca y tenían que evacuar a toda prisa. Lo alarmante realmente es que no haya nadie con cerebro sano al volante", lamenta otro.

¿Qué incluía la alerta?

Más allá del debate generado, la notificación abordaba varias pautas de prevención para disfrutar con seguridad el fenómeno astronómico que se dará entre las 19:30 y las 20:30 horas. En dicho aviso, recomiendan usar gafas homologadas, evitar desplazamientos innecesarios, consultar el estado del tráfico y recuerdan que está prohibido detenerse en los arcenes y sobre vegetación seca.

El texto concluye pidiendo un uso responsable de las redes móviles y recordando una premisa fundamental para no colapsar las líneas: "No llame al 112" salvo para emergencias reales.

Para coordinar la respuesta ante este escenario excepcional, el Gobierno regional ha activado a las 10:00 horas de este miércoles el Plan Territorial de Emergencia regional (PLATECAM) en Fase de Alerta (Situación Operativa 0).

El despliegue busca anticiparse a la concentración masiva de personas que se esperan especialmente en toda la provincia de Guadalajara y en la mitad norte de Cuenca, zonas donde la visibilidad del eclipse total será al 100%.

Para asegurar la tranquilidad de la jornada, la Junta ha movilizado a más de 1.000 agentes de seguridad e intervención y ha dotado con teléfonos satelitales a puntos estratégicos como Cuenca, Guadalajara y Sigüenza para prevenir posibles colapsos en las redes.