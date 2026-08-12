Castilla-La Mancha se entrega a un eclipse "único": una tarde de emoción en uno de los mejores lugares para contemplarlo

El eclipse total de sol que ha atravesado este miércoles la provincia de Guadalajara y parte de la de Cuenca, un fenómeno astronómico que ha sido visible en todo el territorio de Castilla-La Mancha con distinto grado de parcialidad, ha sido contemplado por miles de vecinos de la región y visitantes llegados desde diferentes puntos de España.

La franja de oscuridad ha entrado por el noroeste peninsular y ha cruzado el país de oeste a este. Además de en Castilla-La Mancha, se ha podido ver en otra docena de comunidades autónomas.

El dispositivo de seguridad desplegado en los diferentes puntos oficiales de observación ha permitido que la tarde se desarrollara "sin incidencias y con absoluta tranquilidad", según ha explicado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades, Juan Alfonso Ruiz Molina.

A las 19:40 horas, momento en que la luna ha comenzado a interponerse entre la Tierra y el sol, no se había registrado ningún incidente en Castilla-La Mancha relacionado con el fenómeno. El Gobierno autonómico ha señalado que la afluencia ha resultado "menor de la prevista", aunque, aun así, ha sido multitudinaria.

La Administración regional ha movilizado más de 160 sanitarios y ha instalado dos hospitales de campaña en Sigüenza (Guadalajara) y en Cuenca.

Emiliano García-Page, durante la contemplación del eclipse. JCCM

Además, ha desplegado más de 180 agentes medioambientales y ha restringido el uso de caminos por el riesgo de incendios forestales.

Más allá de los riesgos asociados a las altas temperaturas y al potencial de incendios, las autoridades han insistido en la importancia de proteger la salud ocular, especialmente entre los menores.

Yebes, enclave oficial del evento

El Gobierno de España ha escogido el Observatorio de Yebes (Guadalajara) como sede oficial para el seguimiento del eclipse solar total. Se trata del mayor observatorio del Instituto Geográfico Nacional (IGN), situado a 80 kilómetros de Madrid y a 930 metros de altitud.

El centro ha acogido una retransmisión en directo con expertos del IGN, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Agencia Espacial Española (AEE), además de los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA) Pablo Álvarez y Sara García.

Los astronautas se han mostrado emocionados ante el eclipse. "¡Qué punky no mirar el teléfono y disfrutar de algo único!", ha celebrado García, quien ha destacado que en la sociedad "hay pocas ocasiones" en las que todos los ciudadanos estén "entusiasmados con algo tan único"

Por su parte, Álvarez ha asegurado que cuando tenía once años ya marcó en el calendario este 12 de agosto de 2026 para poder ver el eclipse total de sol. "Estuve investigando y este lo tenía marcado desde entonces porque pasaba por encima de mi ciudad [León]", ha afirmado.

Al evento oficial han asistido distintas autoridades como la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska; el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; o el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

Morant ha destacado que es "un privilegio" que la NASA esté en España para estudiar el eclipse. "Somos unos afortunados", ha remarcado. La representante del Ejecutivo central ha incidido en que es un evento "científico y social" y ha explicado que la humanidad "siempre ha buscado las respuestas a la vida mirando al cielo".

Por su parte, el presidente de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses y secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha definido al eclipse total solar como "el Mundial de la Astronomía".

Tolón, desde Consuegra

Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha seguido el eclipse solar desde el Cerro Calderico de Consuegra (Toledo), un lugar emblemático de La Mancha protagonizado por el castillo y los molinos de viento, ha destacado que es un día "histórico" para la ciencia y la educación.

La ministra ha estado acompañada, entre otros, por la alcaldesa de Consuegra y vicepresidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María Luisa Rodríguez.

Tolón ha subrayado que este miércoles ha sido una jornada especial para la ciencia, la educación y la astronomía y ha recalcado que, en particular, es "muy importante" lo que puede suponer para los escolares.