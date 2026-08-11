Suben un 15,4 % las llamadas a la línea de la Junta contra la violencia de género: "Hay más mujeres alzando la voz"

La línea telefónica 900 100 114 del Gobierno de Castilla-La Mancha, destinada a la atención de víctimas de violencia de género, ha recibido 5.441 llamadas durante 2026, un 15,4% más que en el mismo periodo del año anterior. El incremento se ha mantenido desde enero y se ha intensificado especialmente a partir de mayo, cuando el crecimiento medio acumulado alcanza el 22,6 %.

La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Teresa López, ha destacado la importancia de que las mujeres y su entorno recurran a este servicio para pedir ayuda, especialmente durante un verano que ha calificado de "verdaderamente dramático" por las cifras de asesinatos machistas.

López ha señalado que el aumento de las llamadas no debe interpretarse únicamente de forma negativa. "Hoy sabemos que hay más casos de violencia de género, pero hay muchas cifras que crecen porque hay más mujeres alzando la voz y pidiendo ayuda", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que el incremento de las atenciones también refleja que más mujeres están recurriendo a los servicios disponibles en lugar de afrontar las situaciones de violencia en silencio.

Información, urgencias y apoyo emocional

La línea 900 100 114 ofrece atención gratuita y confidencial las 24 horas del día, los 365 días del año, y permite acceder a los diferentes recursos contra la violencia de género de la Consejería de Igualdad.

Según los datos facilitados por el Gobierno regional, el 21 % de las llamadas atendidas durante 2026 estuvieron relacionadas con solicitudes de información sobre los procedimientos de denuncia. Otro 13 % correspondió a casos que requerían una intervención de urgencia, mientras que el 15 % fueron peticiones de intervención desde el ámbito social.

Uno de los principales motivos de las llamadas fue, además, la necesidad de escucha y apoyo emocional. Este tipo de atención representa el 28 % de las comunicaciones recibidas por el servicio.

La mayoría de las llamadas proceden directamente de mujeres víctimas de violencia de género. En concreto, ellas protagonizan el 83 % de las atenciones, mientras que familiares y personas del entorno representan el 10%.

Entre las mujeres que recurren a este servicio, el 69 % tiene nacionalidad española.

Las mujeres de 31 a 40 años, las que más llaman

Por edades, el grupo que concentra un mayor porcentaje de las llamadas es el de mujeres de 31 a 40 años, que representan el 30% de las atenciones. Le siguen las mujeres de entre 20 y 30 años, con un 20 %.

Las víctimas de entre 41 y 50 años suponen el 18 % de las llamadas, mientras que las mujeres de entre 19 y 20 años representan el 8%. En cuanto al tipo de violencia identificado en las atenciones, el 54 % está relacionado con violencia psicológica, mientras que el 31 % corresponde a violencia física.

El Gobierno regional recuerda que estos porcentajes se refieren exclusivamente a las 5.441 llamadas atendidas por la línea durante este periodo y que no representan necesariamente todas las situaciones ni todas las formas de violencia machista existentes en Castilla-La Mancha.

"Ahora es más importante que nunca pedir ayuda"

Teresa López ha insistido en que la lucha contra la violencia de género requiere la implicación de toda la sociedad y ha animado tanto a las víctimas como a quienes tengan conocimiento de algún caso a recurrir a los recursos disponibles.

"Ahora es más importante que nunca que toda la sociedad nos impliquemos en la erradicación de toda expresión de violencia hacia las mujeres", ha señalado la directora del Instituto de la Mujer, quien ha insistido en que cualquier persona que sufra directamente violencia de género o conozca un caso debe pedir ayuda.

López ha defendido además que una mujer decide pedir ayuda cuando siente que la confianza, la protección y la empatía pesan más que el miedo. Por ello, ha advertido del peligro de los discursos que niegan o minimizan la violencia de género, al considerar que pueden contribuir a reforzar ese miedo y dificultar que las víctimas den el paso de solicitar ayuda.

La línea 900 100 114 permanece disponible de forma gratuita y confidencial durante las 24 horas del día y todos los días del año para ofrecer información, atención y acompañamiento a las víctimas y facilitarles el acceso a los recursos especializados de Castilla-La Mancha.