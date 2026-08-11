Meta da otro paso en Talavera de la Reina: la Junta aprueba la reparcelación del PSI de su futuro campus de datos

Recreación de una de las zonas del proyecto de Meta en Talavera de la Reina. Captura de la Memoria Técnica.

El futuro campus de centros de datos de Meta en Talavera de la Reina encara una nueva etapa. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación del Proyecto de Singular Interés (PSI) que permitirá el desarrollo de la infraestructura tecnológica proyectada por la multinacional en el polígono de Torrehierro.

La decisión supone un nuevo avance administrativo para uno de los mayores proyectos empresariales y tecnológicos previstos en Castilla-La Mancha y permite completar la fase de gestión urbanística autonómica.

A partir de ahora, el proyecto entra en una etapa centrada en la tramitación de los proyectos constructivos, las autorizaciones necesarias y, posteriormente, el inicio de las obras.

La aprobación ya había sido anunciada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y llega después de que la Junta avanzara a finales de julio que la reparcelación definitiva sería autorizada en los siguientes días.

Con este trámite, quedan definidas las parcelas resultantes de la actuación y se hacen efectivas las cesiones, dotaciones públicas, viarios y espacios libres contemplados en la ordenación.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que la decisión permite a Talavera "seguir avanzando hacia un futuro que conjuga sus raíces con la vanguardia tecnológica", al tiempo que ha puesto en valor la inversión privada prevista para la ciudad, cifrada en unos 750 millones de euros.

Hernando ha señalado además que la aprobación proporciona "la seguridad jurídica necesaria" para continuar avanzando en la tramitación de los proyectos constructivos y en el desarrollo de la actuación.

Un proyecto que avanza desde su declaración como PSI

El campus de Meta se proyecta en la segunda fase del polígono industrial de Torrehierro, a unos 12 kilómetros del centro de Talavera de la Reina, sobre un ámbito de aproximadamente 191 hectáreas. El núcleo principal destinado a los centros de datos ocupará alrededor de 102 hectáreas.

El proyecto fue declarado Proyecto de Singular Interés por el Gobierno regional en octubre de 2024, una figura urbanística que permitió acelerar y coordinar la tramitación necesaria para una actuación considerada estratégica por su dimensión e impacto económico.

Desde entonces, la iniciativa ha ido superando diferentes fases administrativas. La reparcelación constituía uno de los pasos necesarios para ordenar definitivamente los terrenos y concretar las parcelas, las superficies destinadas a usos públicos y las infraestructuras asociadas al desarrollo.

La documentación del proyecto contempla un desarrollo por fases y un horizonte de construcción prolongado. La planificación conocida establece un periodo máximo de diez años para completar las obras, una vez obtenidas las autorizaciones administrativas y técnicas necesarias.

El siguiente paso será, por tanto, avanzar en los proyectos constructivos y en las diferentes autorizaciones sectoriales y municipales que requiere una infraestructura de estas características. Solo después podrá producirse el inicio efectivo de las obras.

Un campus para los servicios de Meta

El futuro complejo estará destinado al procesamiento y almacenamiento de datos y dará soporte a algunos de los principales servicios digitales de Meta, compañía propietaria de plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger.

La inversión estimada ronda los 750 millones de euros y el proyecto contempla la creación de 250 puestos de trabajo directos una vez entre en funcionamiento. A ellos se sumarán otros 300 empleos durante la fase de construcción, además de los efectos indirectos que pueda generar la actividad vinculada al desarrollo del campus.

La implantación también pretende favorecer la llegada de talento especializado, impulsar la formación relacionada con las nuevas tecnologías y generar oportunidades para empresas vinculadas a la economía digital.

La dimensión del proyecto ya había sido puesta de relieve en la documentación técnica conocida durante su tramitación. El campus se plantea como un desarrollo tecnológico de gran escala integrado con zonas verdes y espacios naturales, además de incluir conexiones y actuaciones complementarias en el entorno.

El próximo paso: construir

Con la aprobación definitiva de la reparcelación, la Junta considera completada la fase de gestión urbanística autonómica del PSI. Esto significa que el proyecto deja atrás uno de sus principales trámites de ordenación del suelo y entra en una fase más próxima a la ejecución material.

Ahora deberán tramitarse los proyectos constructivos, obtenerse las correspondientes autorizaciones sectoriales y municipales y concretarse las condiciones necesarias para poder comenzar las obras.

La llegada de Meta supone además uno de los proyectos de mayor dimensión económica previstos en Talavera en las últimas décadas y forma parte de la estrategia para reforzar el peso de la ciudad como enclave tecnológico.

El campus se suma así a una transformación que pretende situar a Talavera en el mapa de las grandes inversiones vinculadas a la economía digital. La propia documentación del proyecto ha planteado la instalación como una infraestructura estratégica para Meta en España y el sur de Europa.

Con el suelo ya ordenado y la reparcelación aprobada definitivamente, el gigante tecnológico encara ahora la siguiente fase: convertir sobre el terreno el proyecto de un campus que aspira a movilizar cientos de millones de euros y a generar cientos de empleos en la ciudad.