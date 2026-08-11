El Gobierno de España elige al Observatorio de Yebes como centro oficial para retransmitir el eclipse solar del 12 de agosto

El Gobierno de España ha elegido el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, como sede oficial del seguimiento institucional del eclipse total de Sol que podrá contemplarse este miércoles, 12 de agosto, en la Península Ibérica. Desde este centro se facilitarán a los medios de comunicación imágenes del fenómeno astronómico a través de Radiotelevisión Española (RTVE).

El Observatorio de Yebes, considerado el mayor centro del Instituto Geográfico Nacional (IGN), acogerá la jornada 'Eclipsados y eclipsadas por la ciencia', diseñada para acercar el acontecimiento a la ciudadanía y facilitar su cobertura por parte de medios nacionales e internacionales.

Uno de los principales recursos puestos en marcha desde Guadalajara serán dos señales de vídeo institucionales del disco solar captadas desde el propio observatorio. Ambas se distribuirán a través de RTVE y estarán disponibles para todos los medios de comunicación interesados en ofrecer imágenes del eclipse.

Las dos señales permitirán observar diferentes fenómenos del Sol durante el desarrollo del eclipse mediante técnicas de observación complementarias, proporcionando imágenes del acontecimiento desde uno de los centros científicos de referencia del país.

Una jornada científica desde Guadalajara

El Observatorio de Yebes no solo será el punto de referencia para la retransmisión institucional, sino que también acogerá una programación científica y divulgativa con motivo del eclipse. En ella participarán especialistas del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Centro de Astrobiología (CAB), la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Agencia Espacial Española (AEE).

La jornada contará además con la participación de la Agencia Espacial Europea (ESA), que estará representada por los astronautas españoles Pablo Álvarez y Sara García y que colabora en las acciones de divulgación del proyecto Trío de Eclipses.

RTVE completará el dispositivo con una programación especial desde el Observatorio de Yebes. Entre otras iniciativas, emitirá un programa especial de 'Aquí la Tierra' y contará con equipos desplegados en algunos de los principales puntos desde los que podrá observarse el eclipse.

Los Telediarios y el Canal 24 Horas también prestarán una atención especial al fenómeno, mientras que 'Informe Semanal' dedicará uno de sus reportajes del sábado 15 de agosto al eclipse total de Sol y al Trío de Eclipses. Radio Nacional de España desplazará igualmente hasta Yebes al equipo de 'Las tardes de RNE' para realizar un programa especial.

El primer eclipse total visible desde la Península en 114 años

El eclipse total de Sol de este miércoles será el primero visible desde la Península Ibérica desde 1912 y dará comienzo al denominado Trío de Eclipses, una sucesión de tres eclipses que podrán contemplarse desde España en 2026, 2027 y 2028.

La franja de totalidad atravesará trece comunidades autónomas y convertirá a España en uno de los principales puntos de observación del fenómeno a nivel mundial. La previsión de la Dirección General de Tráfico (DGT) apunta, además, a entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia las zonas desde las que podrá contemplarse la totalidad.

La organización del acontecimiento se ha coordinado a través de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, creada por el Consejo de Ministros en julio de 2025 y formada por trece ministerios.

El Gobierno ha habilitado también la web oficial trioeclipses.es, que reúne información práctica sobre el fenómeno, recomendaciones para observarlo con seguridad, un visor para localizar los mejores puntos de observación y recursos divulgativos y audiovisuales para los medios.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), por su parte, publica desde el pasado 7 de agosto una predicción meteorológica específica para el eclipse, actualizada diariamente y con información sobre nubosidad, temperaturas, posibles fenómenos adversos y peligro de incendios.

Todo ello se produce en un contexto marcado por la elevada movilidad prevista y el riesgo de incendios forestales. Por este motivo, el Gobierno ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución durante los desplazamientos y seguir las recomendaciones de seguridad establecidas para disfrutar del eclipse.

Desde el Observatorio de Yebes, Guadalajara se convertirá así este miércoles en uno de los centros institucionales y científicos de referencia para seguir un fenómeno astronómico que volverá a situar a España en el foco mundial de la astronomía.